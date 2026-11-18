Conozca los detalles de la segunda jornada de la Lotería Fiscal.

La Lotería Fiscal Regional realizará su segundo sorteo este jueves 19 de noviembre de 2026, una jornada en la que participarán ciudadanos de distintas provincias del país. Conoce quiénes podrán participar, a qué hora será la actividad y dónde seguir la transmisión en vivo.

Contenido de Interés: Lotería Fiscal Regional del 17 de noviembre de 2026: resultados y ganadores del sorteo en vivo

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Quiénes participarán en el segundo sorteo?

En esta segunda jornada de la Lotería Fiscal Regional, la Región 2 comprende las provincias de Panamá Oeste, Colón y Darién.

¿Dónde ver el sorteo de la Lotería Fiscal Regional?

Los ciudadanos podrán seguir la transmisión en vivo a través de las siguientes plataformas:

Medcom Go.

RPC.

¿A qué hora será el sorteo?

El segundo sorteo está programado para las 2:00 p.m. y se realizará desde las instalaciones de Colón 2000.

La Lotería Fiscal Regional busca incentivar la solicitud de facturas fiscales entre los consumidores. Los interesados podrán seguir el desarrollo de esta jornada a través de los canales de transmisión anunciados.