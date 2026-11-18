La Lotería Fiscal Regional realizará su segundo sorteo este jueves 19 de noviembre de 2026, una jornada en la que participarán ciudadanos de distintas provincias del país. Conoce quiénes podrán participar, a qué hora será la actividad y dónde seguir la transmisión en vivo.
¿Quiénes participarán en el segundo sorteo?
En esta segunda jornada de la Lotería Fiscal Regional, la Región 2 comprende las provincias de Panamá Oeste, Colón y Darién.
¿Dónde ver el sorteo de la Lotería Fiscal Regional?
Los ciudadanos podrán seguir la transmisión en vivo a través de las siguientes plataformas:
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Medcom Go.
RPC.
¿A qué hora será el sorteo?
El segundo sorteo está programado para las 2:00 p.m. y se realizará desde las instalaciones de Colón 2000.
La Lotería Fiscal Regional busca incentivar la solicitud de facturas fiscales entre los consumidores. Los interesados podrán seguir el desarrollo de esta jornada a través de los canales de transmisión anunciados.