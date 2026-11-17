Llegó el momento de conocer a los ganadores de la Lotería Fiscal Regional 2026, cuyo primer sorteo está programado para este martes 17 de noviembre, a las 2:00 p. m., desde el centro comercial Mega Mall, en Panamá. La jornada corresponde a la región 1, integrada por la provincia de Panamá, y contempla la entrega de 25 premios en efectivo.