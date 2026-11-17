Llegó el momento de conocer a los ganadores de la Lotería Fiscal Regional 2026, cuyo primer sorteo está programado para este martes 17 de noviembre, a las 2:00 p. m., desde el centro comercial Mega Mall, en Panamá. La jornada corresponde a la región 1, integrada por la provincia de Panamá, y contempla la entrega de 25 premios en efectivo.
Resultados de la Lotería Fiscal Regional: ganadores de hoy, 17 de noviembre
La Dirección General de Ingresos (DGI) realizará el sorteo correspondiente a la provincia de Panamá, en el que se distribuirán B/.110,000 entre 25 ganadores. Los premios estarán distribuidos de la siguiente manera:
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5 premios de B/.10,000.
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10 premios de B/.5,000.
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10 premios de B/.1,000.
Nombres de los 5 ganadores de B/.10,000
- Alison Betancourt - Montemadero
- Naddiel Del Carmen Barsallo Justiniani - El Cangrejo