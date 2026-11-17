La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) anunció que el próximo viernes 27 de noviembre de 2026 finalizará la tercera fase de inscripciones para el año académico 2027. Los aspirantes todavía pueden participar en el proceso de admisión, tanto en la sede central como en las extensiones universitarias y los programas académicos disponibles a nivel nacional.

Durante esta última etapa, la institución mantiene abiertas las inscripciones para distintas carreras de las facultades de Educación Especial y Pedagogía, Educación Social y Desarrollo Humano, y Biociencias y Salud Pública.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: UDELAS reporta 50 % de avance en obras de sus sedes de Coclé y Los Santos

¿Qué carreras ofrece UDELAS en la tercera fase de admisión 2027?

Entre las opciones académicas disponibles se encuentran:

Dificultades del Aprendizaje.

Docencia en Inglés.

Informática Educativa.

Gestión Turística Bilingüe.

Gerontología.

La universidad indicó que también existen otras carreras disponibles, cuya oferta puede variar según la sede universitaria.

Los programas se imparten en modalidad presencial, con turnos diurnos, vespertinos y nocturnos, dependiendo de la carrera y la sede seleccionada.

¿Cómo inscribirse en UDELAS para el año académico 2027?

Los interesados en participar en la tercera fase del proceso de admisión deben seguir estos pasos:

Ingresar a la cuenta oficial de Instagram @udelasadmision .

Seleccionar el enlace «Cita de Admisión» .

Completar el formulario de inscripción correspondiente.

Consultar las carreras disponibles durante esta etapa del proceso.

La UDELAS recordó que el plazo para completar la inscripción vence el viernes 27 de noviembre de 2026, por lo que recomienda a los aspirantes realizar el trámite antes de esa fecha.