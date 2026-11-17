Las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán el martes 1 de diciembre en la provincia de Chiriquí, con bolsas navideñas a B/.15 y una distribución prevista de 500 mil jamones tipo picnic procesados en Panamá, según anunció el director de la entidad, Nilo Murillo.

Una de las principales interrogantes de los consumidores es si el jamón picnic podrá adquirirse por separado o si su venta estará vinculada a la bolsa navideña.

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¿El IMA venderá el jamón picnic por separado en las Naviferias?

Hasta el momento, el IMA no ha confirmado en la información divulgada si los jamones picnic podrán comprarse de manera individual durante las Naviferias 2026.

Murillo anunció que las bolsas navideñas mantendrán su precio de B/.15 y tendrán una mayor variedad de productos, aunque todavía no se ha publicado el listado completo de su contenido.

Las Naviferias iniciarán a partir del 1 de diciembre en la provincia de Chiriquí, las bolsas navideñas tendrán un costo de 15 dólares, y se utilizará el código QR de la cédula para que los ciudadanos las puedan comprar.



“Este año tenemos algo especial y diferente, se llama… pic.twitter.com/MjNTCbsRe5 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 1, 2026

“Vamos a comenzar por Chiriquí, el precio va a ser los 15 balboas, la bolsa navideña va a tener un poco más de productos y vamos a tener, lógicamente, el picnic, que son 500 mil procesados en Panamá”, señaló el funcionario. “Vamos a comenzar por Chiriquí, el precio va a ser los 15 balboas, la bolsa navideña va a tener un poco más de productos y vamos a tener, lógicamente, el picnic, que son 500 mil procesados en Panamá”, señaló el funcionario.

La institución también contempla mecanismos de distribución para garantizar el transporte y la refrigeración de los jamones.

Naviferias 2026 tendrán una aplicación para seguir la distribución de jamones

El director del IMA anunció la implementación de «Sigue el Picnic», una aplicación que permitirá a los medios de comunicación consultar información en tiempo real sobre las ventas, los puntos de distribución y la atención durante las jornadas.

Además, confirmó que se mantendrá el uso del código QR de la cédula de identidad personal como parte del mecanismo de compra.

Las Naviferias iniciarán el 1 de diciembre en Chiriquí. Por ahora, el IMA no ha divulgado el calendario completo de jornadas, las ubicaciones específicas ni los horarios de atención en las demás provincias.

Los consumidores deberán esperar las próximas comunicaciones oficiales para conocer si habrá venta individual del jamón picnic y cuáles serán las condiciones de compra.