Naviferias 2026: IMA prepara hasta 15,000 bolsas navideñas para familias afectadas por el terremoto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) trabaja en una logística especial para entregar bolsas navideñas a las familias afectadas por el terremoto en Panamá. Su director, Nilo Murillo, informó que inicialmente se proyecta distribuir entre 10,000 y 15,000 bolsas, aunque aclaró que la cantidad definitiva dependerá de las verificaciones y los registros de las personas damnificadas.

Murillo explicó que la institución continúa evaluando la información de los afectados, por lo que todavía no se ha establecido una fecha para iniciar la entrega.

Contenido de interés: Tiendas del IMA vuelven a atender este miércoles: esperan más de 4,000 personas en San Miguelito

¿Cuándo entregarán las bolsas navideñas a los afectados por el terremoto?

El director del IMA señaló que la cantidad de bolsas proyectadas podría ajustarse una vez que se completen los estudios y la validación de los beneficiarios.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario trabaja en una logística especial para la entrega de las Bolsas Navideñas a los afectados por el terremoto.



“Estamos hablando entre 10 y 15 mil -bolsas-, es lo que se ha proyectado en este momento con las cantidades que entregamos nosotros a… pic.twitter.com/kZyPFO0E50 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

"Estamos hablando entre 10 y 15 mil bolsas, es lo que se ha proyectado en este momento con las cantidades que entregamos nosotros a través del IMA, también con estas bolsas que están siendo paliativos de alimentos. Por ahí andan los números, pero no te quiero hablar directamente de eso hasta que no tengamos una estadística real y que esos QR de cédula y las personas que ya están dentro de los estudios te pueda dar ya fijamente, así también como la fecha donde vamos a iniciar", manifestó Murillo. "Estamos hablando entre 10 y 15 mil bolsas, es lo que se ha proyectado en este momento con las cantidades que entregamos nosotros a través del IMA, también con estas bolsas que están siendo paliativos de alimentos. Por ahí andan los números, pero no te quiero hablar directamente de eso hasta que no tengamos una estadística real y que esos QR de cédula y las personas que ya están dentro de los estudios te pueda dar ya fijamente, así también como la fecha donde vamos a iniciar", manifestó Murillo.

Naviferias 2026: ¿qué productos incluirá la bolsa navideña de B/.15?

El IMA también prepara las Naviferias 2026, que este año contemplan una mayor variedad de productos para la cena navideña panameña.

Según Murillo, la bolsa navideña tendrá un costo de B/.15 e incluirá:

Jamón picnic.

10 libras de arroz.

Azúcar y sal.

Vegetales mixtos.

Guandú.

Piña en rodajas.

Aceite.

Mostaza.

Pimienta y salsa gravy.

Maíz para tamales.

Mayonesa.

Pasitas.

Una rosca de pan de 800 gramos.

El funcionario explicó que la intención es ofrecer una variedad de alimentos tradicionales para que las familias puedan preparar su cena navideña.

IMA recibe crédito adicional de B/.21.6 millones para las Naviferias

Para financiar el proyecto, se aprobó un tercer crédito adicional suplementario a favor del IMA por B/.21,631,495.00.

Los recursos se destinarán a la adquisición de productos para las Naviferias, entre ellos 500,000 unidades de jamón picnic, roscas, latas de guandú, azúcar, sal y piña en rodajas, además de sacos, transporte y otros servicios necesarios para la distribución.

El director del IMA indicó que los fondos permitirán desarrollar el proyecto de las Naviferias 2026 y ampliar la cantidad de productos que integran la bolsa navideña.

La institución deberá informar posteriormente las fechas, los lugares de venta y los detalles de la entrega especial dirigida a las familias afectadas por el terremoto.