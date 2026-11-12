Evacúan Policlínica Hugo Spadafora en Colón tras emanación de humo por posible explosión de transformador

La Caja de Seguro Social (CSS) informó este jueves 12 de noviembre sobre la evacuación de pacientes, usuarios y colaboradores de la Policlínica Hugo Spadafora Franco, ubicada en la provincia de Colón, luego de que se detectara una emanación de humo en el primer alto de las instalaciones médicas.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la institución, el incidente podría estar relacionado con la explosión de un transformador del sistema eléctrico externo.

Tras detectarse el humo, se procedió a evacuar a las personas que se encontraban dentro de la policlínica como medida de seguridad.

La CSS indicó que unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y personal técnico de la institución se encuentran evaluando la situación para determinar las causas del incidente.