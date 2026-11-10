Panamá Nacionales -  10 de noviembre de 2026 - 12:55

Hospitales de la CSS superan el 80% de ocupación: influenza y dengue aumentan la demanda

La CSS advierte que varios hospitales superan el 80% de ocupación ante el aumento de enfermedades respiratorias y dengue. Conoce los centros afectados.

Hospitales de la CSS superan el 80% de ocupación

Hospitales de la CSS superan el 80% de ocupación

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó este martes 10 de noviembre de 2026 que varios hospitales del país registran una ocupación superior al 80% en sus salas de hospitalización, en medio de una alta demanda de atención médica relacionada con enfermedades respiratorias, influenza, dengue y otras condiciones de salud.

La institución advirtió que el incremento de pacientes ha generado una mayor presión sobre los servicios de urgencias y hospitalización, por lo que reiteró la importancia de adoptar medidas preventivas y utilizar adecuadamente los distintos niveles de atención médica.

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¿Qué hospitales de la CSS registran una ocupación superior al 80%?

Según la información divulgada por la entidad, los centros hospitalarios que presentan elevados niveles de ocupación son:

  • Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en la ciudad de Panamá.

  • Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, en el sector de la 24 de Diciembre, Panamá Este.

  • Hospital Regional Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, provincia de Coclé.

  • Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en David, provincia de Chiriquí.

La CSS explicó que la demanda hospitalaria está relacionada tanto con enfermedades respiratorias y dengue como con otras patologías que requieren hospitalización.

CSS recomienda medidas de prevención contra influenza y dengue

Ante el incremento de casos, la institución exhortó a la población a mantener las siguientes medidas preventivas:

  • Mantener actualizado el esquema de vacunación contra la influenza.

  • Lavarse las manos frecuentemente.

  • Cubrirse al toser o estornudar.

  • Evitar el contacto cercano con otras personas cuando se presenten síntomas respiratorios.

  • Eliminar recipientes y objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

  • Buscar atención médica oportuna ante signos de alarma.

¿Cuándo acudir a urgencias o a una policlínica de la CSS?

La Caja de Seguro Social recomendó utilizar los servicios de urgencias para situaciones graves que requieran atención inmediata.

Para consultas generales, síntomas leves y evaluaciones médicas que no representen una emergencia, la institución recordó que los pacientes pueden acudir a las policlínicas, Unidades Locales de Atención Primaria de Salud (ULAPS) y Centros de Atención para la Promoción y Prevención en Salud (CAPPS).

La CSS reiteró su llamado a la población para contribuir al uso adecuado de los servicios médicos y reducir la presión sobre las instalaciones hospitalarias.

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