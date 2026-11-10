Hospitales de la CSS superan el 80% de ocupación: influenza y dengue aumentan la demanda

La Caja de Seguro Social (CSS) informó este martes 10 de noviembre de 2026 que varios hospitales del país registran una ocupación superior al 80% en sus salas de hospitalización, en medio de una alta demanda de atención médica relacionada con enfermedades respiratorias, influenza, dengue y otras condiciones de salud.
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¿Qué hospitales de la CSS registran una ocupación superior al 80%?
Según la información divulgada por la entidad, los centros hospitalarios que presentan elevados niveles de ocupación son:
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Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en la ciudad de Panamá.
Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, en el sector de la 24 de Diciembre, Panamá Este.
Hospital Regional Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, provincia de Coclé.
Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en David, provincia de Chiriquí.
La CSS explicó que la demanda hospitalaria está relacionada tanto con enfermedades respiratorias y dengue como con otras patologías que requieren hospitalización.
CSS recomienda medidas de prevención contra influenza y dengue
Ante el incremento de casos, la institución exhortó a la población a mantener las siguientes medidas preventivas:
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Mantener actualizado el esquema de vacunación contra la influenza.
Lavarse las manos frecuentemente.
Cubrirse al toser o estornudar.
Evitar el contacto cercano con otras personas cuando se presenten síntomas respiratorios.
Eliminar recipientes y objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.
Buscar atención médica oportuna ante signos de alarma.
¿Cuándo acudir a urgencias o a una policlínica de la CSS?
La Caja de Seguro Social recomendó utilizar los servicios de urgencias para situaciones graves que requieran atención inmediata.
Para consultas generales, síntomas leves y evaluaciones médicas que no representen una emergencia, la institución recordó que los pacientes pueden acudir a las policlínicas, Unidades Locales de Atención Primaria de Salud (ULAPS) y Centros de Atención para la Promoción y Prevención en Salud (CAPPS).
La CSS reiteró su llamado a la población para contribuir al uso adecuado de los servicios médicos y reducir la presión sobre las instalaciones hospitalarias.