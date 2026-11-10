Caravana solidaria llega a Los Santos con ayuda para damnificados por terremoto del 9 de octubre

El amor por la patria y la solidaridad se unieron este martes 10 de noviembre de 2026, cuando agrupaciones de santeños residentes en distintas comunidades del país realizaron una caravana para llevar donaciones a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en la provincia de Los Santos .

La movilización comenzó a las 4:00 a. m. y recorrió la vía Panamericana hasta llegar a La Villa de Los Santos, donde los participantes fueron recibidos por el alcalde del distrito, Raúl Montenegro, quien encabezó un reconocimiento en honor a las agrupaciones solidarias.

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Donaciones llegarán a Tonosí, Isla Cañas y otras comunidades afectadas

El alcalde Montenegro agradeció la participación de las asociaciones cívicas y destacó que las donaciones serán distribuidas entre las comunidades que sufrieron mayores afectaciones por el movimiento sísmico.

El amor por la patria y la solidaridad se han unido este martes 10 de noviembre, a través de una caravana realizada por santeños residentes en distintas comunidades del país, para llevar donaciones a las familias afectadas por el terremoto en la provincia de Los Santos.



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“La verdad es que me siento muy contento de poder recibirlos y este apoyo va a llegar a nivel de toda la provincia de Los Santos, va a llegar hasta Tonosí, hasta Isla Cañas y principalmente a todos esos corregimientos que estuvieron bastante afectados”, expresó Montenegro. “La verdad es que me siento muy contento de poder recibirlos y este apoyo va a llegar a nivel de toda la provincia de Los Santos, va a llegar hasta Tonosí, hasta Isla Cañas y principalmente a todos esos corregimientos que estuvieron bastante afectados”, expresó Montenegro.

El alcalde también resaltó la importancia de recibir a las agrupaciones en una fecha significativa para la provincia.

“Gracias a Dios porque estas asociaciones cívicas dijeron presente y aquí estamos como gobierno local y siendo la entrada de la provincia de Los Santos, cómo no darles la bienvenida en un día tan importante como lo es hoy”, manifestó.

La caravana solidaria se realizó durante la conmemoración de los 205 años del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, una celebración que este año estuvo marcada por las acciones de apoyo a las familias damnificadas por el terremoto.