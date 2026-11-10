Caravana solidaria llega a Los Santos con ayuda para damnificados por terremoto del 9 de octubre

El amor por la patria y la solidaridad se unieron este martes 10 de noviembre de 2026, cuando agrupaciones de santeños residentes en distintas comunidades del país realizaron una caravana para llevar donaciones a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en la provincia de Los Santos.
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Donaciones llegarán a Tonosí, Isla Cañas y otras comunidades afectadas
El alcalde Montenegro agradeció la participación de las asociaciones cívicas y destacó que las donaciones serán distribuidas entre las comunidades que sufrieron mayores afectaciones por el movimiento sísmico.
El alcalde también resaltó la importancia de recibir a las agrupaciones en una fecha significativa para la provincia.
“Gracias a Dios porque estas asociaciones cívicas dijeron presente y aquí estamos como gobierno local y siendo la entrada de la provincia de Los Santos, cómo no darles la bienvenida en un día tan importante como lo es hoy”, manifestó.
La caravana solidaria se realizó durante la conmemoración de los 205 años del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, una celebración que este año estuvo marcada por las acciones de apoyo a las familias damnificadas por el terremoto.