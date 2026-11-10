IMA anuncia agroferias para este 11 de noviembre: consulta los 10 puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos de venta donde se realizarán las agroferias este miércoles 11 de noviembre de 2026, con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles para las familias panameñas.

Las jornadas se desarrollarán en diferentes provincias y comunidades del país, con atención al público a partir de las 8:00 a. m.

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¿Dónde habrá agroferias del IMA este miércoles 11 de noviembre?

Estos son los 10 puntos de venta anunciados para la jornada:

Colón

Barriada Juan Demóstenes Arosemena, sector La V, corregimiento de San Juan.

Panamá Oeste

Cancha de Veracruz, distrito de Arraiján.

Chiriquí

Cancha comunal de Tolé, corregimiento de Tolé Cabecera.

Bocas del Toro

Puerto de la comunidad de Súrsuba, en Cochigró.

Los Santos

A un costado de la iglesia de Macaracas Cabecera, distrito de Macaracas.

Coclé

Comunidad de Las Marías, en Río Indio, distrito de Penonomé.

Comarca Ngäbe-Buglé

Comunidad de El Paredón, distrito de Ñürüm.

Veraguas

Junta Comunal de Los Milagros, distrito de La Mesa.

Panamá Este

Gimnasio Laureano Sánchez, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá.

Chepo

Torín, corregimiento de Santa Cruz de Chinina, en el sector de Chinina Arriba.

Aquí están las agroferias del IMA programadas para este 11 de noviembre



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable

Por un Panamá que consume lo nuestro #GobiernoNacional pic.twitter.com/v2uaYf85IP — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 9, 2026

¿A qué hora comienzan las agroferias del IMA?

El horario de inicio anunciado es a las 8:00 a. m. para todos los puntos de venta.

Se recomienda a los asistentes acudir temprano y mantenerse atentos a los canales oficiales del IMA ante posibles cambios en las ubicaciones o en el desarrollo de las jornadas.