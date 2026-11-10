IMA anuncia agroferias para este 11 de noviembre: consulta los 10 puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos de venta donde se realizarán las agroferias este miércoles 11 de noviembre de 2026, con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles para las familias panameñas.
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¿Dónde habrá agroferias del IMA este miércoles 11 de noviembre?
Estos son los 10 puntos de venta anunciados para la jornada:
Colón
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Barriada Juan Demóstenes Arosemena, sector La V, corregimiento de San Juan.
Panamá Oeste
- Cancha de Veracruz, distrito de Arraiján.
Chiriquí
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Cancha comunal de Tolé, corregimiento de Tolé Cabecera.
Bocas del Toro
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Puerto de la comunidad de Súrsuba, en Cochigró.
Los Santos
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A un costado de la iglesia de Macaracas Cabecera, distrito de Macaracas.
Coclé
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Comunidad de Las Marías, en Río Indio, distrito de Penonomé.
Comarca Ngäbe-Buglé
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Comunidad de El Paredón, distrito de Ñürüm.
Veraguas
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Junta Comunal de Los Milagros, distrito de La Mesa.
Panamá Este
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Gimnasio Laureano Sánchez, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá.
Chepo
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Torín, corregimiento de Santa Cruz de Chinina, en el sector de Chinina Arriba.
¿A qué hora comienzan las agroferias del IMA?
El horario de inicio anunciado es a las 8:00 a. m. para todos los puntos de venta.
Se recomienda a los asistentes acudir temprano y mantenerse atentos a los canales oficiales del IMA ante posibles cambios en las ubicaciones o en el desarrollo de las jornadas.