Naviferias del IMA: Cuánto costará y dónde iniciarán las ventas del jamón picnic

Las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán el próximo martes 1 de diciembre en la provincia de Chiriquí, con bolsas navideñas a un precio de B/.15.00, según anunció el director de la entidad, Nilo Murillo.

El funcionario adelantó que este año las bolsas incluirán una mayor variedad de productos y que se mantendrá el uso del código QR de la cédula de identidad personal para realizar las compras.

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Además, el IMA contempla la distribución de 500 mil jamones tipo picnic procesados en Panamá, como parte de la oferta para las festividades de fin de año.

¿Qué incluirán las bolsas de las Naviferias 2026?

Murillo explicó que las bolsas navideñas tendrán más productos que en ediciones anteriores y mantendrán su precio de B/.15.00.

“Vamos a comenzar por Chiriquí, el precio va a ser los 15 balboas, la bolsa navideña va a tener un poco más de productos y vamos a tener, lógicamente, el picnic, que son 500 mil procesados en Panamá”, señaló el director del IMA. “Vamos a comenzar por Chiriquí, el precio va a ser los 15 balboas, la bolsa navideña va a tener un poco más de productos y vamos a tener, lógicamente, el picnic, que son 500 mil procesados en Panamá”, señaló el director del IMA.

Las Naviferias iniciarán a partir del 1 de diciembre en la provincia de Chiriquí, las bolsas navideñas tendrán un costo de 15 dólares, y se utilizará el código QR de la cédula para que los ciudadanos las puedan comprar.



“Este año tenemos algo especial y diferente, se llama… pic.twitter.com/MjNTCbsRe5 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 1, 2026

El funcionario indicó que se implementarán diferentes mecanismos de distribución con las empresas participantes para optimizar el transporte de los jamones y garantizar las condiciones de refrigeración necesarias durante su traslado.

Por el momento, no se ha detallado la lista completa de productos que incluirá cada bolsa navideña.

¿Cómo comprar en las Naviferias 2026?

El director del IMA confirmó que se continuará utilizando el código QR de la cédula de identidad personal como parte del mecanismo de compra en las Naviferias.

Este sistema permitirá mantener el control de las transacciones durante las jornadas de venta.

Murillo también señaló que la institución logró ahorrar B/.22 millones entre enero y agosto de 2026, recursos que forman parte de la planificación financiera de sus operaciones.

Asimismo, indicó que se espera la aprobación del Consejo de Gabinete y de la Comisión de Presupuesto para avanzar con los contratos de las empresas que participarán en el proceso de distribución.