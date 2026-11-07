IFARHU entregará tarjetas PUNCH del PASE-U este lunes 9 de noviembre: conoce los lugares y requisitos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este lunes 9 de noviembre de 2026 con la entrega de tarjetas PUNCH para los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), en Los Andes Mall y la comarca Ngäbe-Buglé.

La institución mantiene jornadas de atención dirigidas a los padres de familia y representantes legales que deben retirar este medio de pago.

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Entrega de tarjetas PUNCH en Los Andes Mall

El IFARHU informó que la entrega de tarjetas en Los Andes Mall, dirigida a los padres de familia que aún no han podido retirarlas, continuará el lunes 9 de noviembre.

Esta jornada forma parte del cronograma anunciado por la institución, que también contempló atención los días 6 y 7 de noviembre.

El @IFARHU realiza este viernes 6 de noviembre en Los Andes Mall la entrega de la tarjeta para el cobro del Pase-u, a padres de familia que no habían podido retirarla.



Para retirar la tarjeta, los padres deben descargar la aplicación Punch y verificar el saldo, y presentar la… pic.twitter.com/6im6SRpZtS — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2026

Para retirar la tarjeta PUNCH en Los Andes Mall, los acudientes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Descargar la aplicación PUNCH.

Verificar el saldo disponible en la aplicación.

Presentar la cédula de identidad personal.

La institución recomienda cumplir con estos pasos antes de acudir al lugar de entrega para facilitar el trámite.

IFARHU entregará tarjetas PUNCH en la comarca Ngäbe-Buglé del 9 al 13 de noviembre

Por otra parte, el IFARHU anunció que la entrega de tarjetas PUNCH en la comarca Ngäbe-Buglé se desarrollará desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de noviembre de 2026.

Los beneficiarios podrán consultar el cronograma oficial para conocer los puntos de atención y las fechas correspondientes a sus comunidades.

Para esta jornada, el IFARHU estableció las siguientes indicaciones:

Fechas: del 9 al 13 de noviembre de 2026.

Horario: de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Documento requerido: cédula de identidad personal del representante legal.

Acompañantes: no es necesario acudir con el estudiante ni con otra persona.

La entidad recomendó a los representantes legales revisar previamente el calendario de entrega para evitar desplazamientos innecesarios.

¿Dónde consultar el cronograma de entrega de tarjetas PUNCH?

Los beneficiarios pueden consultar los canales oficiales del IFARHU para verificar las fechas, horarios y lugares establecidos para cada jornada.

La institución reiteró la importancia de cumplir con los requisitos y acudir únicamente al punto de atención que corresponda.

La entrega de la tarjeta PUNCH permite a los beneficiarios contar con el medio de pago del PASE-U, aunque recibirla no significa necesariamente que exista un depósito disponible en ese momento.