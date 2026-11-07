Panamá Nacionales -  7 de noviembre de 2026 - 10:13

Sin recargas de Panapass este sábado: ENA anuncia suspensión de servicios y cierre de centros de instalación

ENA suspende las recargas y consultas de Panapass este sábado 7 de noviembre, de 12:00 a.m. a 10:00 a.m., por mantenimiento. Conoce los servicios afectados.

Panapass - ENA

Panapass - ENA

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que la plataforma de recarga de Panapass estará temporalmente fuera de servicio este sábado 7 de noviembre de 2026, por lo que recomendó a los conductores tomar las previsiones necesarias.

De acuerdo con el comunicado, la suspensión del servicio se extenderá durante diez horas, desde las 12:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.

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¿Qué servicios de Panapass estarán suspendidos?

ENA detalló los siguientes cambios:

  • Plataforma de recarga Panapass: fuera de servicio de 12:00 a.m. a 10:00 a.m.

  • Centros de instalación: permanecerán cerrados.

  • Call Center: permanecerá cerrado.

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La entidad exhortó a los usuarios a tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante el período de suspensión.

Recomendaciones para los usuarios de Panapass

Los conductores que utilizan los corredores Norte, Sur y Este deben verificar su saldo disponible y tomar las previsiones correspondientes antes de utilizar las vías de peaje.

La suspensión anunciada corresponde a la plataforma de recargas y a los servicios de atención señalados por ENA. El comunicado no indica que los corredores estarán cerrados ni que se suspenderá la circulación vehicular.

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