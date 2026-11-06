Diputado Ernesto Cedeño demanda siete artículos del Presupuesto 2027 ante la Corte Suprema

El diputado Ernesto Cedeño presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Presupuesto General del Estado.

La acción legal busca que el máximo tribunal de justicia examine la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas por el parlamentario.

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Diputado Ernesto Cedeño presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia.

Presentada ya la demanda de inconstitucionalidad, contra varios artículos de la ley de presupuesto. pic.twitter.com/erTSENfKjR — ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) November 6, 2026

Por el momento, no se han precisado los artículos específicos incluidos en la demanda ni los argumentos jurídicos que sustentan la solicitud.

La presentación de esta acción no implica que las disposiciones impugnadas hayan sido declaradas inconstitucionales, ya que corresponde a la Corte Suprema de Justicia evaluar el recurso y emitir una decisión.