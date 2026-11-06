Panamá Nacionales -  6 de noviembre de 2026 - 14:20

Diputado Ernesto Cedeño demanda siete artículos del Presupuesto 2027 ante la Corte Suprema

El diputado Ernesto Cedeño presentó una demanda contra siete artículos del Presupuesto General del Estado para 2027 ante la Corte Suprema de Justicia.

Ernesto Cedeño

Ernesto Cedeño

@ernestocedeno
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El diputado Ernesto Cedeño presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Presupuesto General del Estado.

La acción legal busca que el máximo tribunal de justicia examine la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas por el parlamentario.

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Diputado Ernesto Cedeño presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia.

Por el momento, no se han precisado los artículos específicos incluidos en la demanda ni los argumentos jurídicos que sustentan la solicitud.

La presentación de esta acción no implica que las disposiciones impugnadas hayan sido declaradas inconstitucionales, ya que corresponde a la Corte Suprema de Justicia evaluar el recurso y emitir una decisión.

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