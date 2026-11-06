Presidente Mulino confirma asistencia a actos del 10 de noviembre y se refiere al subsidio al combustible

El presidente de la República, José Raúl Mulino , confirmó que asistirá a los actos protocolares del próximo martes 10 de noviembre de 2026, en la provincia de Los Santos, con motivo de la conmemoración del Primer Grito de Independencia de Panamá de España.

La participación del mandatario se dará en medio de las afectaciones estructurales ocasionadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, situación que motivó la cancelación de los desfiles patrios programados para esta fecha en la zona.

A pesar de la suspensión de los desfiles, se mantiene prevista la realización de los actos protocolares en los que participará el jefe del Ejecutivo.

Mulino asegura que el Estado mantiene el subsidio al combustible

Durante sus declaraciones, el presidente Mulino también abordó el aumento de los precios del combustible registrado durante los últimos meses, en un contexto de tensiones y conflictos en Medio Oriente.

El mandatario indicó que el Estado continúa respondiendo al subsidio al combustible, incluyendo el diésel, cuyo costo señaló que es más elevado.

Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación por el impacto que los precios de los combustibles pueden tener sobre el transporte y otras actividades económicas del país.