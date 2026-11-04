Presidente Mulino participa en los desfiles patrios del 4 de noviembre en el Casco Antiguo y vía España

El presidente de la República, José Raúl Mulino , acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, participó este miércoles 4 de noviembre de 2026 en los desfiles patrios realizados en el Casco Antiguo y la vía España, en la ciudad de Panamá, como parte de las celebraciones por el Día de los Símbolos Patrios.

El mandatario inició su recorrido en la Ruta 1, ubicada en el Casco Antiguo, donde presenció el paso de las delegaciones que participaron en las actividades conmemorativas.

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Posteriormente, se trasladó a la Ruta 2, en la vía España, donde compartió con estudiantes y ciudadanos que acudieron a disfrutar de las presentaciones de las bandas musicales y agrupaciones participantes.

Más de 50 delegaciones participan en los desfiles del 4 de noviembre en vía España

De acuerdo con la información oficial, en la Ruta 2 de los desfiles patrios de este miércoles se contempla la participación de:

39 delegaciones estudiantiles de centros educativos oficiales y particulares.

17 bandas independientes que acompañan las celebraciones patrias.

Desde la tarima principal del Ministerio de Educación (Meduca), el presidente Mulino presenció el recorrido de las agrupaciones y compartió con los asistentes que se congregaron a lo largo de la vía España.

Ministros acompañaron al presidente Mulino durante los desfiles patrios

A su llegada a la tarima de la Ruta 2, el mandatario fue recibido por el ministro de Educación, Ventura Vega, junto a otras autoridades del Gobierno Nacional.

Entre los ministros presentes se encontraban:

Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública.

Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Gloria De León, ministra de Turismo.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas.

José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas.

María Eugenia Herrera, ministra de Cultura.

También participaron directores de distintas entidades del Estado.

Las actividades se desarrollaron en el marco de las celebraciones del 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, fecha dedicada a rendir homenaje a la bandera, el escudo y el himno nacional de Panamá.