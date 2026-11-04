Mulino entrega bandera nacional a Ricardo Koyner tras desfilar el 4 de noviembre

El presidente de la República, José Raúl Mulino , entregó este miércoles 4 de noviembre la Bandera Nacional al ingeniero y empresario Ricardo Koyner, quien participó como abanderado oficial de los desfiles en conmemoración del Día de los Símbolos de la Nación.

La ceremonia se desarrolló en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, luego de que Koyner completara su recorrido por la Ruta 1 de los desfiles patrios en la ciudad de Panamá, desde la plaza Simón Bolívar, en San Felipe, hasta la calle 26 de la avenida Balboa.

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Durante el acto, el mandatario felicitó al abanderado por su participación en las celebraciones patrias. “Felicitaciones”, expresó Mulino al hacer entrega del emblema nacional.

Ricardo Koyner dedica reconocimiento a los productores de café de Panamá

Tras recibir la bandera, Koyner agradeció al presidente Mulino por la distinción y destacó que el reconocimiento también representa un homenaje a los productores de café panameños.

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“Es un honor recibir la bandera, que es el símbolo de nuestro país. Y como panameño y representante de todos los productores de café del país, lo agradecemos. Este gesto no me corresponde a mí solo, les corresponde a todos los productores de café nacionales que por años han venido trabajando para lograr que Panamá hoy sea reconocido como el país de los mejores cafés del mundo”, manifestó.

El empresario señaló que este gesto reconoce el esfuerzo de quienes han contribuido al posicionamiento internacional del café producido en Panamá.

¿Quién es Ricardo Koyner, abanderado del 4 de noviembre?

Ricardo Koyner es ingeniero, empresario y productor de café panameño. Se desempeña como presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá y CEO de Café Kotowa.

Su trayectoria está vinculada a la producción y promoción de cafés especiales, particularmente del café geisha panameño, que ha alcanzado reconocimiento en mercados internacionales.

Koyner ha contribuido al posicionamiento de este producto mediante iniciativas relacionadas con la calidad y la comercialización del café nacional.

La entrega de la Bandera Nacional se realizó como parte de los actos oficiales del 4 de noviembre, fecha en la que Panamá rinde homenaje a sus símbolos patrios: la Bandera Nacional, el Escudo de Armas y el Himno Nacional.