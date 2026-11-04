"Trump sigue siendo su presidente": el mensaje de la Casa Blanca tras las derrotas republicanas

La Casa Blanca publicó este miércoles 4 de noviembre un mensaje en redes sociales en el que aseguró que Donald Trump "sigue siendo su presidente" , un día después de que el Partido Republicano sufriera importantes derrotas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

El mensaje fue difundido a través de la cuenta oficial de la Presidencia estadounidense en X, acompañado de una fotografía en la que Trump aparece con expresión seria, inclinado sobre un escritorio en el Despacho Oval.

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La publicación incluye la frase en inglés «Trump is still your president» (Trump sigue siendo su presidente).

Donald Trump "sigue siendo su presidente", señaló la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales este miércoles, un día después de que el Partido Republicano sufriera importantes derrotas en las elecciones legislativas de de mitad de mandato en Estados Unidos.



La presidencia… https://t.co/7k3wU3kuJl pic.twitter.com/IPKCZzr0aC — Telemetro Reporta (@TReporta) November 4, 2026

Casa Blanca reacciona tras los resultados electorales en Estados Unidos

El mensaje se produjo después de las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre, en las que el Partido Demócrata logró importantes avances y arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

La publicación de la Casa Blanca también estuvo acompañada de la frase «Gracias por su atención a este asunto».

Aunque los resultados electorales modifican el equilibrio de poder en el Congreso, Donald Trump continúa ejerciendo la Presidencia de Estados Unidos, ya que las elecciones de mitad de mandato no determinan quién ocupa la Casa Blanca.

Los resultados representan un nuevo escenario político para la administración Trump, que deberá afrontar los próximos dos años de su mandato con un Congreso bajo control demócrata.