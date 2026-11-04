Décimo tercer mes 2026: ¿se adelantará el pago a los servidores públicos en diciembre?

Los servidores públicos de Panamá recibirán el pago de la tercera partida del décimo tercer mes el viernes 4 de diciembre de 2026, según el calendario establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República.

Contenido de interés: Calendario de pago a servidores públicos: Fechas de la primera quincena de noviembre

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El desembolso se realizará de manera anticipada respecto a la fecha habitual de pago del décimo tercer mes en diciembre, lo que permitirá a los funcionarios contar con este ingreso durante los primeros días del último mes del año.

¿Cuándo cobrarán el décimo tercer mes los servidores públicos?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del sector público, la tercera partida del décimo tercer mes está programada para el viernes 4 de diciembre de 2026.

Esta fecha corresponde al último desembolso del beneficio durante el presente año.

¿Cuáles fueron las fechas de pago del décimo tercer mes en 2026?

El décimo tercer mes se distribuye en tres partidas durante el año.

Primera partida: abril de 2026.

Segunda partida: jueves 6 de agosto de 2026.

Tercera partida: viernes 4 de diciembre de 2026.

Con el desembolso de diciembre, los servidores públicos completarán los tres pagos correspondientes a este beneficio laboral en 2026.

¿Dónde consultar el calendario de pagos del décimo tercer mes?

Los funcionarios pueden verificar las fechas de pago mediante los canales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República.

Se recomienda mantenerse atentos a cualquier actualización institucional relacionada con el calendario de desembolsos del sector público.