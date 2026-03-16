Décimo tercer mes en Panamá: así se calcula el pago

El décimo tercer mes es una bonificación especial que reciben los trabajadores en Panamá como parte de sus derechos laborales. Este beneficio fue creado mediante el Decreto de Gabinete N.º 221 del 18 de noviembre de 1971 y posteriormente regulado por el Decreto N.º 19 del 7 de enero de 1973, con el objetivo de brindar un alivio económico adicional a los trabajadores formales del país.

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¿Cuándo se paga el décimo tercer mes?

El décimo tercer mes se divide en tres partidas durante el año, cada una correspondiente a un periodo específico:

Primera partida: 15 de abril (corresponde al período del 16 de diciembre al 15 de abril)

Segunda partida: 15 de agosto (del 16 de abril al 15 de agosto)

Tercera partida: 15 de diciembre (del 16 de agosto al 15 de diciembre)

¿Cómo se calcula el décimo tercer mes?

Décimo tercer mes - Servidores públicos - Pagos TReporta

Para calcular el monto que corresponde recibir, se deben sumar todos los ingresos salariales devengados durante el período correspondiente.

Entre los pagos que se toman en cuenta están:

salario base

horas extras

comisiones

otros pagos regulares recibidos

Una vez sumados todos los ingresos, el total se divide entre 12, y ese resultado corresponde al monto bruto del décimo tercer mes, antes de las deducciones correspondientes.

Ejemplo de cálculo del décimo tercer mes

Supongamos que un trabajador recibió los siguientes ingresos durante el período de la primera partida (16 de diciembre al 15 de abril):

Diciembre: $800

Enero: $800

Febrero: $800

Marzo: $850 (incluye $50 de horas extras)

Abril: $800

Total devengado: $4,050

Cálculo:

$4,050 ÷ 12 = $337.50

Ese sería el monto bruto que recibiría el trabajador como pago del décimo tercer mes correspondiente a esa partida.