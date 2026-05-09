Servicio de Migración abre proceso de retorno voluntario para venezolanos en Panamá.

El Servicio Nacional de Migración ha anunciado la apertura de un proceso de retorno voluntario dirigido a ciudadanos venezolanos que deseen regresar a su país de origen. Esta iniciativa se enmarca dentro del Memorando de Entendimiento suscrito con los Estados Unidos para la gestión de flujos migratorios.

Los interesados tienen como fecha límite hasta el próximo miércoles 13 de mayo para formalizar su solicitud.

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Requisitos y documentación para el proceso

Para participar en este programa de repatriación, los ciudadanos deben presentar alguno de los siguientes documentos:

Pasaporte (vigente o vencido).

Cédula de identidad venezolana.

Documentación que acredite la identidad en caso de no contar con los anteriores.

Procedimiento de atención

La entidad ha establecido protocolos diferenciados según la situación del solicitante:

Con documentación: Los ciudadanos que cuenten con su identificación completa podrán gestionar su salida de forma expedita.

Sin documentación: Aquellas personas que carezcan de identidad formal deberán permanecer en los albergues de la institución mientras se gestionan los salvoconductos correspondientes para permitir su trayecto de retorno.

Este operativo busca ofrecer una alternativa segura y coordinada para quienes decidan acogerse al programa de optimización de movilidad en la región.