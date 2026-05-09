Estas son las agroferias del IMA que estarán disponibles la próxima semana

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer las sedes de las Agroferias programadas para el próximo martes 12 de mayo. Las jornadas de venta se desarrollarán de manera simultánea en diversos puntos de las provincias de Coclé, Panamá Este, Chiriquí y Colón, entre otras regiones del país.
Agroferias del IMA para el martes 12 de mayo
Coclé
- Casa comunal de El Valle, distrito de Antón.
Panamá Este
- Parque de Cañita, en el distrito de Chepo.
- Cancha La Primavera, diagonal al Colegio Easy To Learn, corregimiento de Tocumen.
Comarca Ngäbe Buglé
- Casa comunal de El Peñón, distrito de Ñurum.
Panamá Oeste
- Casa comunal de El Cacao, terrenos de la Feria de la Naranja, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de Paja de Sombrero, distrito de Gualaca.
Colón
- Predio de la Junta Comunal de Pilón, distrito de Colón.
Herrera
- Cancha de Las Pipas, corregimiento de Los Cerros de Paja de Los Pozos.
Veraguas
- Cuadro Deportivo de San Pedro de El Espino, distrito de Santiago.
- Casa comunal de Mojarás, distrito de Calobre.
Darién
- Complejo deportivo Manuel Antonio Miranda en Metetí. distrito de Pinogana.