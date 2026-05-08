IFARHU continúa proceso del Concurso General de Becas 2026 y recuerda requisitos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que la tercera semana de recepción de documentos para nuevos becarios ha transcurrido en completo orden a nivel nacional.
El director general de la institución, Carlos Godoy, ha realizado recorridos por diversas provincias y comarcas para supervisar personalmente el proceso. El objetivo de estas inspecciones es garantizar una atención organizada y eficiente tanto para los beneficiarios como para sus acudientes.
Requisitos de Documentación del Concurso General de Becas
Para estudiantes de Primaria, Premedia y Media, es indispensable entregar:
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Identificación: Copia de la cédula del estudiante y del representante legal (ambas caras y vigentes).
Comprobantes escolares: Copia del recibo de matrícula y copia del boletín final del año 2025 (debe contar con sello fresco).
Formulario: Declaración jurada debidamente completada por el representante legal.
Estudiantes con Discapacidad (Requisitos adicionales):
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Copia del diagnóstico médico o carné de la SENADIS.
Formulario de Registro de Selección para Estudiantes con Discapacidad.