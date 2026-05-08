IFARHU continúa proceso del Concurso General de Becas 2026 y recuerda requisitos

IFARHU continúa a recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que la tercera semana de recepción de documentos para nuevos becarios ha transcurrido en completo orden a nivel nacional.

Hasta la fecha, se ha brindado atención a 76,206 estudiantes preseleccionados del Concurso General y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

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El director general de la institución, Carlos Godoy, ha realizado recorridos por diversas provincias y comarcas para supervisar personalmente el proceso. El objetivo de estas inspecciones es garantizar una atención organizada y eficiente tanto para los beneficiarios como para sus acudientes.

Requisitos de Documentación del Concurso General de Becas

Para estudiantes de Primaria, Premedia y Media, es indispensable entregar:

Identificación: Copia de la cédula del estudiante y del representante legal (ambas caras y vigentes).

Comprobantes escolares: Copia del recibo de matrícula y copia del boletín final del año 2025 (debe contar con sello fresco).

Formulario: Declaración jurada debidamente completada por el representante legal.

Estudiantes con Discapacidad (Requisitos adicionales):