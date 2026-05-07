Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del viernes 8 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este viernes 8 de mayo de manera formal el proceso de recepción de documentos, dirigido a los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.
En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 8 de mayo
Provincia de Panamá
San Miguelito - agencia regional de San Miguelito
- Rufina Alfaro
Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este
Distrito de Panamá
- Pedregal
- Tocumen
Distrito de Chepo
- Chepo Cabecera
Provincia de Panamá Oeste
Distrito de Arraiján - oficina regional de Westland Mall
- Burunga
Distrito de San Carlos - agencia regional de Coronado
- San José
- El Espino
- Los Llanitos
- La Laguna
- El Higo
- Chame
Distrito de La Chorrera - colegios y terrenos de la feria de La Chorrera.
- Puerto Caimito
- Playa Leona
- Santa Rita
- Puerto Caimito
- El Coco
- Mendoza
- Feuillet
- Represa
- Hurtado
- Iturralde
- Obaldía
- Los Días
- Arosemena
Universidad tecnológica C.R.P.O. - Oficina IFARHU - La Chorrera
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.