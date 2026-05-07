Panamá Nacionales -  7 de mayo de 2026 - 17:06

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del viernes 8 de mayo

Esta convocatoria del Concurso General de Becas 2026 es dirigida a estudiantes de educación primaria, secundaria y universitaria.

Concurso General de Becas 2026. 

Concurso General de Becas 2026. 

María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este viernes 8 de mayo de manera formal el proceso de recepción de documentos, dirigido a los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 8 de mayo

Provincia de Panamá

San Miguelito - agencia regional de San Miguelito

  • Rufina Alfaro

Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este

Distrito de Panamá

  • Pedregal
  • Tocumen

Distrito de Chepo

  • Chepo Cabecera

Provincia de Panamá Oeste

Distrito de Arraiján - oficina regional de Westland Mall

  • Burunga

Distrito de San Carlos - agencia regional de Coronado

  • San José
  • El Espino
  • Los Llanitos
  • La Laguna
  • El Higo
  • Chame

Distrito de La Chorrera - colegios y terrenos de la feria de La Chorrera.

  • Puerto Caimito
  • Playa Leona
  • Santa Rita
  • Puerto Caimito
  • El Coco
  • Mendoza
  • Feuillet
  • Represa
  • Hurtado
  • Iturralde
  • Obaldía
  • Los Días
  • Arosemena

Universidad tecnológica C.R.P.O. - Oficina IFARHU - La Chorrera

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU anuncia recepción de documentos del Concurso de Becas en Panamá Centro y Veraguas

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del miércoles 6 de mayo

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del martes 5 de mayo

Recomendadas

Más Noticias