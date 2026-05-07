Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del viernes 8 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este viernes 8 de mayo de manera formal el proceso de recepción de documentos, dirigido a los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 .

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Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 8 de mayo

Provincia de Panamá

San Miguelito - agencia regional de San Miguelito

Rufina Alfaro

Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este

Distrito de Panamá

Pedregal

Tocumen

Distrito de Chepo

Chepo Cabecera

Provincia de Panamá Oeste

Distrito de Arraiján - oficina regional de Westland Mall

Burunga

Distrito de San Carlos - agencia regional de Coronado

San José

El Espino

Los Llanitos

La Laguna

El Higo

Chame

Distrito de La Chorrera - colegios y terrenos de la feria de La Chorrera.

Puerto Caimito

Playa Leona

Santa Rita

Puerto Caimito

El Coco

Mendoza

Feuillet

Represa

Hurtado

Iturralde

Obaldía

Los Días

Arosemena

Universidad tecnológica C.R.P.O. - Oficina IFARHU - La Chorrera

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.