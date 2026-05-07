Adolescente es asesinado a tiros en complejo de apartamentos en Colón

Un hecho de sangre estremeció a la comunidad de Nueva Providencia, en la provincia de Colón, la tarde de este jueves 7 de mayo. Aproximadamente a las 12:00 p.m., un adolescente de 15 años fue asesinado con arma de fuego en un complejo de apartamentos del sector.

Según reportes preliminares, el joven, quien vestía el uniforme de un centro educativo, se encontraba visitando a unas amistades cuando sujetos armados irrumpieron en la vivienda y le propinaron múltiples disparos.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia a la policlínica de Sabanitas; sin embargo, el personal médico confirmó que llegó sin signos vitales.

Minutos después del suceso, unidades de la Policía Nacional acordonaron el edificio y los alrededores para preservar la escena del crimen. El Ministerio Público ha iniciado las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables, mientras se mantiene un fuerte operativo en diversos puntos de la provincia.