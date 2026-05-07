¿Cuándo pagan el PASE-U 2026? IFARHU adelanta fecha tentativa y cambios en los pagos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que el primer pago del programa PASE-U 2026 está previsto tentativamente para finales de junio de 2026, mientras continúa el proceso de validación de matrículas junto al Ministerio de Educación de Panamá.
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IFARHU prepara pagos digitales del PASE-U
Según Godoy, el nuevo mecanismo permitirá que los acudientes reciban en una sola tarjeta los pagos correspondientes al PASE-U, becas y seguro educativo.
El director destacó que esta medida busca agilizar la entrega de los beneficios y reducir la necesidad de que los padres de familia deban solicitar permisos laborales para retirar cheques.
Además, indicó que el cambio tendría un impacto positivo en el ambiente al disminuir la emisión de más de un millón de cheques por trimestre.
¿Cuánto paga el PASE-U en 2026?
El programa mantiene los montos anuales establecidos según el nivel educativo:
- Primaria: B/.270
- Premedia: B/.360
- Media: B/.450
Estos pagos se distribuyen en tres desembolsos durante el año escolar.
IFARHU pide verificar matrícula para evitar retrasos
El IFARHU recordó a los acudientes que es importante verificar que los estudiantes estén correctamente matriculados en sus centros educativos, ya que la validación con el MEDUCA forma parte del proceso previo a los pagos.
La entidad indicó que la fecha definitiva dependerá de la depuración final de beneficiarios y de la coordinación bancaria para implementar el nuevo sistema digital.