¿Cuándo pagan el PASE-U 2026? IFARHU adelanta fecha tentativa y cambios en los pagos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que el primer pago del programa PASE-U 2026 está previsto tentativamente para finales de junio de 2026, mientras continúa el proceso de validación de matrículas junto al Ministerio de Educación de Panamá.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó en una entrevista con un medio local que actualmente la institución espera el refrendo de un convenio con una entidad bancaria para implementar un nuevo sistema de pagos mediante tarjeta tipo Mastercard.

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IFARHU prepara pagos digitales del PASE-U

Según Godoy, el nuevo mecanismo permitirá que los acudientes reciban en una sola tarjeta los pagos correspondientes al PASE-U, becas y seguro educativo.

PASE-U - IFARHU - PAGO IFARHU

“Esto le permitirá, por ejemplo, a un acudiente de cinco estudiantes recibir todos los pagos en una sola tarjeta”, detalló el funcionario. “Esto le permitirá, por ejemplo, a un acudiente de cinco estudiantes recibir todos los pagos en una sola tarjeta”, detalló el funcionario.

El director destacó que esta medida busca agilizar la entrega de los beneficios y reducir la necesidad de que los padres de familia deban solicitar permisos laborales para retirar cheques.

Además, indicó que el cambio tendría un impacto positivo en el ambiente al disminuir la emisión de más de un millón de cheques por trimestre.

¿Cuánto paga el PASE-U en 2026?

El programa mantiene los montos anuales establecidos según el nivel educativo:

Primaria: B/.270

Premedia: B/.360

Media: B/.450

Estos pagos se distribuyen en tres desembolsos durante el año escolar.

IFARHU pide verificar matrícula para evitar retrasos

El IFARHU recordó a los acudientes que es importante verificar que los estudiantes estén correctamente matriculados en sus centros educativos, ya que la validación con el MEDUCA forma parte del proceso previo a los pagos.

La entidad indicó que la fecha definitiva dependerá de la depuración final de beneficiarios y de la coordinación bancaria para implementar el nuevo sistema digital.