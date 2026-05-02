Panamá Nacionales -  2 de mayo de 2026 - 11:10

PASE-U 2026: Fechas del primer pago y lista de restricciones por el IFARHU

El IFARHU prevé pagar el PASE-U 2026 a finales del próximo mes. Conoce las fechas, requisitos y cómo funcionará el nuevo sistema digital.

PASE-U tendrá control digital: así podrás usar el dinero en 2026 

PASE-U tendrá control digital: así podrás usar el dinero en 2026 

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFAARHU) prevé realizar el primer pago del PASE-U 2026 a finales de junio, una vez concluya el proceso de depuración de beneficiarios.

Actualmente, la entidad trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación (MEDUCA) para validar el listado oficial de estudiantes matriculados que recibirán este beneficio económico.

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Según lo informado, el retraso en el desembolso responde a la verificación de datos, un proceso clave para garantizar que el apoyo llegue únicamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

PASE-U: Uso del dinero tendrá restricciones

IFARHU cambia pago del PASE-U - Director - Carlos Godoy

Como parte de las novedades para este año, las autoridades indicaron que los fondos del programa tendrán restricciones en su uso, ya que estarán dirigidos exclusivamente a gastos educativos.

Entre los rubros autorizados se encuentran:

  • alimentos
  • útiles escolares
  • transporte
  • colegiatura

“Buscamos que los recursos cumplan su propósito y lleguen realmente al estudiante”, señaló un funcionario vinculado al proceso. “Buscamos que los recursos cumplan su propósito y lleguen realmente al estudiante”, señaló un funcionario vinculado al proceso.

Sistema digital en el PASE-U

El programa PASE-U también avanza hacia un sistema digital, lo que permitiría mejorar el control y seguimiento del uso de los fondos asignados.

Este cambio forma parte de las medidas implementadas para fortalecer la transparencia y eficiencia en la entrega del beneficio, uno de los más importantes en el sector educativo panameño.

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