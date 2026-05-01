Panamá Nacionales -  1 de mayo de 2026 - 13:21

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del sábado 2 de mayo

El IFARHU continuará este fin de semana con la recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026. 

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este sábado 2 y domingo 3 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta nota:
Seguir leyendo

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del viernes 1 de mayo

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del jueves 30 de abril

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 continuará en Panamá Oeste

Recomendadas

Más Noticias