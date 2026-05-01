Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del sábado 2 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este sábado 2 y domingo 3 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos
Sábado 2 y domingo 3 de mayo
Comarca Guna Yala
- Narganá
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.