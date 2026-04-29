Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 continuará en Panamá Oeste

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) comenzará la recepción de documentos de los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 en las regiones educativas de Panamá Oeste y San Miguelito.
La jornada se desarrollará del lunes 4 al viernes 8 de mayo. Durante este periodo, la institución recibirá la documentación de estudiantes de los niveles de primaria, premedia, media y universidad, como paso fundamental en el proceso de formalización para la obtención de sus beneficios.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos en Panamá
- San Miguelito
- La Chorrera
- Arraiján
- Coronado
Asimismo, la recepción de documentos se llevará a cabo de forma simultánea en las provincias de Colón, Darién y Panamá, así como en la comarca Guna Yala.
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.
Embed - Ifarhu Panama en Instagram: "IFARHU continúa con la tercera semana de recepción de documentos del Concurso General 2026 El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) dará inicio a la tercera semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026, dirigida a estudiantes preseleccionados a nivel nacional. Durante esta jornada, que se desarrollará del 4 al 8 de mayo, la atención estará enfocada en las áreas de San Miguelito y Panamá Oeste, incluyendo La Chorrera, Coronado y Arraiján. La institución mantiene sus puntos habilitados para garantizar un proceso ordenado y eficiente, reiterando el llamado a los estudiantes a presentar su documentación completa dentro del calendario establecido, como parte del proceso para optar por los beneficios educativos."
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