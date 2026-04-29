Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 14:35

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 continuará en Panamá Oeste

La recepción de documentos del Concurso General de Becas se llevará a cabo de forma simultánea en el distrito de San Miguelito, así como en otras provincias.

Recepción de documentos de los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas.
Recepción de documentos de los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas.IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) comenzará la recepción de documentos de los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 en las regiones educativas de Panamá Oeste y San Miguelito.

La jornada se desarrollará del lunes 4 al viernes 8 de mayo. Durante este periodo, la institución recibirá la documentación de estudiantes de los niveles de primaria, premedia, media y universidad, como paso fundamental en el proceso de formalización para la obtención de sus beneficios.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos en Panamá

  • San Miguelito
  • La Chorrera
  • Arraiján
  • Coronado

Asimismo, la recepción de documentos se llevará a cabo de forma simultánea en las provincias de Colón, Darién y Panamá, así como en la comarca Guna Yala.

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

Embed - Ifarhu Panama en Instagram: "IFARHU continúa con la tercera semana de recepción de documentos del Concurso General 2026 El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) dará inicio a la tercera semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026, dirigida a estudiantes preseleccionados a nivel nacional. Durante esta jornada, que se desarrollará del 4 al 8 de mayo, la atención estará enfocada en las áreas de San Miguelito y Panamá Oeste, incluyendo La Chorrera, Coronado y Arraiján. La institución mantiene sus puntos habilitados para garantizar un proceso ordenado y eficiente, reiterando el llamado a los estudiantes a presentar su documentación completa dentro del calendario establecido, como parte del proceso para optar por los beneficios educativos."
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