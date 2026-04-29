Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 continuará en Panamá Oeste

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) comenzará la recepción de documentos de los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 en las regiones educativas de Panamá Oeste y San Miguelito.

La jornada se desarrollará del lunes 4 al viernes 8 de mayo. Durante este periodo, la institución recibirá la documentación de estudiantes de los niveles de primaria, premedia, media y universidad, como paso fundamental en el proceso de formalización para la obtención de sus beneficios.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos en Panamá

San Miguelito

La Chorrera

Arraiján

Coronado

Asimismo, la recepción de documentos se llevará a cabo de forma simultánea en las provincias de Colón, Darién y Panamá, así como en la comarca Guna Yala.

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.