Llegan a Panamá tres helicópteros Black Hawk de EE. UU. para PANAMAX 2026

Tres helicópteros Black Hawk de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de Estados Unidos arribaron a Panamá para participar en entrenamientos conjuntos y apoyar las actividades del ejercicio multinacional PANAMAX 2026.

De acuerdo con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), las aeronaves corresponden a dos helicópteros HH-60 y un UH-60, los cuales permanecerán en territorio panameño hasta el mes de agosto.

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Participarán en entrenamiento de supervivencia en selva

El SENAN informó que las aeronaves serán utilizadas durante un entrenamiento de supervivencia en selva que se desarrollará en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón.

En estas actividades participará personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), junto con integrantes del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065887509075108047?s=20&partner=&hide_thread=false Un total de tres helicópteros Black Hawk (2 HH-60 y 1 UH-60) de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de Estados Unidos llegaron a Panamá.



El Servicio Nacional @aeronavalpanama detalla que las mismas participarán “en el entrenamiento de supervivencia en selva que se… pic.twitter.com/awVsyMqHXl — Telemetro Reporta (@TReporta) June 13, 2026

Las jornadas de capacitación buscan fortalecer las habilidades operativas de las unidades de seguridad que participan en este tipo de misiones.

Apoyo al ejercicio multinacional PANAMAX 2026

Las autoridades detallaron que los helicópteros también respaldarán las actividades programadas dentro del ejercicio multinacional PANAMAX 2026, considerado uno de los entrenamientos de seguridad y cooperación regional más importantes que se realizan en torno a la protección del Canal de Panamá.

El operativo reúne periódicamente a fuerzas de distintos países para fortalecer la coordinación y preparación ante escenarios de seguridad.

SENAN destaca respeto a la soberanía nacional

El Servicio Nacional Aeronaval enfatizó que todas las actividades de entrenamiento se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional.

Asimismo, indicó que los ejercicios contribuirán al fortalecimiento de las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado para la protección del Canal de Panamá y la defensa de los intereses nacionales.

La llegada de estas aeronaves forma parte de los mecanismos de cooperación y entrenamiento que mantienen Panamá y Estados Unidos en materia de seguridad, respuesta operativa y preparación conjunta.