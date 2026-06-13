Masacre en La Joyita: Condenan a 50 años de prisión a 12 personas por lo ocurrido en el año 2019

Un Tribunal de Juicio condenó a 50 años de prisión a 12 personas halladas culpables por el homicidio de 13 privados de libertad y por 11 tentativas de homicidio, hechos ocurridos durante una reyerta registrada el 17 de diciembre de 2019 en el pabellón N.° 14 del Centro Penitenciario La Joyita .

La sentencia fue anunciada este 12 de junio de 2026 durante una audiencia realizada en la Sede de Juicio Oral y Cumplimiento del Órgano Judicial, ubicada en Balboa, corregimiento de Ancón.

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Jurado de conciencia los declaró culpables

Los 12 procesados habían sido declarados culpables el pasado 30 de mayo por un jurado de conciencia por los delitos de homicidio doloso agravado en perjuicio de 13 personas y homicidio doloso agravado en grado de tentativa contra otras 11 víctimas. El Tribunal de Juicio procedió posteriormente a individualizar las penas correspondientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065852093701984364?s=20&partner=&hide_thread=false La pena máxima de 50 años de prisión fue dictada por un Tribunal de Juicio contra 12 personas por el homicidio de 13 privados de libertad, ocurrido el 17 de diciembre de 2019, durante una reyerta registrada en el pabellón N.° 14 del Centro Penitenciario La Joyita.



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¿Cómo se compone la condena de 50 años?

Según informó el Órgano Judicial, el Tribunal impuso:

30 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado.

20 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

La suma de ambas sanciones representa una condena total de 50 años de prisión para cada uno de los sentenciados.

La decisión se fundamentó en los artículos 131 y 132 del Código Penal.

Defensa anuncia apelación

Tras la lectura de la sentencia, los abogados defensores particulares y el representante del Instituto de la Defensa Pública anunciaron la presentación de recursos de apelación contra la condena impuesta por el Tribunal.

El proceso continuará en las instancias judiciales correspondientes una vez sean formalizados dichos recursos.

Tribunal ordena investigar a presunto autor intelectual

El Órgano Judicial también informó que, durante el proceso, una persona fue señalada como presunto autor intelectual de los hechos investigados.

Ante esta situación, el Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Fernando Basurto, Luis Huffington y Johany Dutary, ordenó compulsar copia de la sentencia al Ministerio Público para que continúe con las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la fiscal especializada en Homicidios y Femicidios del Área Metropolitana, Jennifer Román, indicó que el Ministerio Público mantiene abierta la carpeta de investigación relacionada con este caso.

Una de las peores tragedias carcelarias del país

La reyerta registrada en diciembre de 2019 en La Joyita dejó un saldo de 13 privados de libertad fallecidos y 11 heridos, convirtiéndose en uno de los hechos de violencia más graves ocurridos dentro del sistema penitenciario panameño en los últimos años.