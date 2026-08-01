Panamax 2026 reúne a siete países en maniobras para proteger el Canal de Panamá

Fuerza de tarea del Pacífico: Operarán el buque patrullero CGC Robert Ward, de la Guardia Costera de Estados Unidos; las lanchas patrulleras L-306 Taboga y P-301 Panquiaco, del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá; la patrullera costera Isla Gorgona, de la Armada de Colombia; el buque patrullero ARM Jalisco, de la Armada de México; y el buque BAE Loja, de la Armada de Ecuador.