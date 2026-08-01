Panamá Nacionales -  1 de agosto de 2026 - 17:17

Panamax 2026 reúne a siete países en maniobras para proteger el Canal de Panamá

Las tareas del Panamax 2026 se organizaron en dos fuerzas de tarea, una en el océano Pacífico y otra en el mar Caribe.

Panamax 2026 reúne a siete países.

Panamax 2026 reúne a siete países.

Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades navales de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Países Bajos, Panamá y República Dominicana participan en los ejercicios marítimos Panamax 2026, orientados a fortalecer la defensa del Canal de Panamá, la interoperabilidad entre fuerzas aliadas y la seguridad marítima regional.

Las unidades se organizaron en dos fuerzas de tarea, una en el océano Pacífico y otra en el mar Caribe, desde donde ejecutarán de forma simultánea maniobras de patrullaje, interdicción marítima y protección de rutas estratégicas.

Distribución de las fuerzas de tarea

  • Fuerza de tarea del Pacífico: Operarán el buque patrullero CGC Robert Ward, de la Guardia Costera de Estados Unidos; las lanchas patrulleras L-306 Taboga y P-301 Panquiaco, del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá; la patrullera costera Isla Gorgona, de la Armada de Colombia; el buque patrullero ARM Jalisco, de la Armada de México; y el buque BAE Loja, de la Armada de Ecuador.

  • Fuerza de tarea del Caribe: Participarán el buque patrullero de alta mar HNLMS Groningen, de la Marina Real de los Países Bajos; la lancha patrullera GC-112 Altair, de la Armada de República Dominicana; la patrullera P-230 Los Santos, del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá; y la fragata ARC Caldas (FM-52), de la Armada de Colombia.

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