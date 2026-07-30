Panamax 2026: llegan a Panamá contingentes militares de ocho países

Equipos de ocho países ya se encuentran en Panamá para participar en el Ejercicio Multinacional Panamax 2026. Hasta el momento han arribado contingentes de fuerzas especiales de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana, los cuales suman aproximadamente 500 efectivos especializados, equipados con armamento e insumos operativos.

Esta cifra representa el 30 % del total de 1,700 uniformados que participarán en las maniobras.

En los próximos días se prevé la llegada de delegaciones de Alemania, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Gran Bretaña, Jamaica, México, Países Bajos y Paraguay.

Los ejercicios Panamax 2026 tienen como objetivo reforzar la coordinación entre las fuerzas armadas de las naciones participantes mediante simulaciones de operaciones navales, terrestres, aéreas y de fuerzas especiales, respaldadas por un sólido componente logístico. Estas maniobras permiten evaluar la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas comunes y fortalecer la protección de infraestructuras críticas en la región.