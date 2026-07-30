ONU alerta que la humanidad agotó los recursos que la Tierra puede regenerar en 2026

ONU alerta que la humanidad agotó los recursos de la Tierra

La Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) advirtió que este 30 de julio la humanidad alcanzó el llamado Día del Sobregiro de la Tierra, una fecha que marca el momento en que se han consumido todos los recursos naturales que el planeta puede regenerar durante un año.

Según el organismo internacional, a partir de este día el mundo entra en una situación de déficit ecológico, al utilizar recursos naturales a un ritmo superior al que la Tierra es capaz de reponer.

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ONU: "Todavía podemos cambiar el rumbo"

Hoy la Tierra entró en números rojos.



Este 30 de julio marca el día en que hemos sobreexplotado la Tierra: la humanidad ya consumió todos los recursos que el planeta puede regenerar en un año.



"Todavía podemos cambiar el rumbo, pero solo si actuamos ahora", recuerda… pic.twitter.com/08IxMAQg9l — Naciones Unidas (@ONU_es) July 30, 2026

A través de un mensaje difundido este jueves, la ONU hizo un llamado a adoptar medidas para reducir el impacto ambiental y promover un uso más sostenible de los recursos naturales.

"Todavía podemos cambiar el rumbo, pero solo si actuamos ahora", recordó el secretario general de la ONU, António Guterres. "Todavía podemos cambiar el rumbo, pero solo si actuamos ahora", recordó el secretario general de la ONU, António Guterres.

La organización reiteró que enfrentar el cambio climático, proteger los ecosistemas y fomentar patrones de producción y consumo sostenibles son acciones clave para revertir esta tendencia.