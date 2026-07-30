ONU alerta que la humanidad agotó los recursos que la Tierra puede regenerar en 2026

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que este 30 de julio la humanidad alcanzó el llamado Día del Sobregiro de la Tierra, una fecha que marca el momento en que se han consumido todos los recursos naturales que el planeta puede regenerar durante un año.
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ONU: "Todavía podemos cambiar el rumbo"
A través de un mensaje difundido este jueves, la ONU hizo un llamado a adoptar medidas para reducir el impacto ambiental y promover un uso más sostenible de los recursos naturales.
La organización reiteró que enfrentar el cambio climático, proteger los ecosistemas y fomentar patrones de producción y consumo sostenibles son acciones clave para revertir esta tendencia.