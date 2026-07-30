Alcaldía de Panamá invertirá B/.4.8 millones para limpiar ríos y costas

La Alcaldía de Panamá inició la implementación del Plan Integral de Limpieza y Recuperación Ambiental, con una inversión de B/. 4.8 millones. El proyecto busca intervenir el río Matías Hernández (desde la avenida Domingo Díaz hasta su desembocadura), el río Abajo (desde el Corredor Norte hasta la Bahía) y el litoral comprendido entre la Calzada de Amador y Costa del Este, áreas afectadas históricamente por la acumulación de desechos.

Los trabajos, adjudicados al Consorcio Verde, se ejecutarán durante 425 días y contemplan la remoción de residuos sólidos para sanear los cauces, recuperar los ecosistemas marinos y proteger la Bahía de Panamá. La subdirectora de Resiliencia y Cambio Climático, Yarelys Gómez, explicó que la mejora del flujo hidráulico reducirá el riesgo de inundaciones, protegerá la biodiversidad y rescatará espacios públicos para la ciudadanía.

Por su parte, la Alcaldía aclaró que esta iniciativa no sustituye la labor de las organizaciones ambientales y comunitarias, sino que la refuerza con el respaldo técnico del Ministerio de Ambiente y programas de educación ambiental.

“Cuidar el ambiente es cuidar de todos. Este proyecto representa una inversión en salud, bienestar y calidad de vida para nuestra ciudad, pero también una invitación para que cada ciudadano forme parte de la solución y contribuya a mantener limpios nuestros ríos y playas”, puntualiza.