Pago del Bono permanente de agosto: conoce cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de la CSS

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán durante agosto de 2026 el segundo desembolso del bono permanente , cuyo monto será de B/.50.00. Este beneficio económico se pagará junto con la segunda quincena de las pensiones, según el calendario oficial de la institución.

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¿Cuándo pagan el bono permanente?

La CSS estableció las siguientes fechas para el pago del bono permanente correspondiente a agosto de 2026:

Pago por ACH: miércoles 19 de agosto .

miércoles . Pago por cheque: jueves 20 de agosto.

Los beneficiarios recibirán el bono junto con el pago correspondiente a la segunda quincena del mes.

Asamblea Nacional

¿Quiénes recibirán el bono permanente?

El bono de B/.50.00 está dirigido únicamente a jubilados y pensionados que pertenezcan a los siguientes regímenes de la CSS:

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Régimen de Riesgos Profesionales.

¿Quiénes no recibirán el beneficio?

La Caja de Seguro Social indicó que no recibirán el bono permanente las personas que no estén afiliadas al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ni al Régimen de Riesgos Profesionales.

En consecuencia, quienes pertenezcan a otros regímenes o no cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente quedan excluidos de este pago.