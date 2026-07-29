Calendario de pagos por cheques para jubilados y pensionados en agosto de 2026

De acuerdo con el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS), los jubilados y pensionados que reciben sus pagos a través a través de la modalidad de cheques podrán retirarlos en las agencias administrativas de la entidad a partir del 5 de agosto.
Cronograma de pagos de la CSS
Agosto
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Cheques: miércoles 5 y jueves 20 de agosto
Septiembre
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ACH: viernes 4 y viernes 18 de septiembre
Cheques: viernes 4 y lunes 21 de septiembre
Pago del bono permanente
La CSS contempla realizar el pago de la segunda partida del bono permanente durante la segunda quincena de agosto. Este beneficio está dirigido a los jubilados que formaban parte de la planilla de la entidad al momento de la promulgación de la ley.