Calendario de pagos por cheques para jubilados y pensionados en agosto de 2026

Pagos por cheques para jubilados y pensionados. Sweet Life / Unsplash

Por Ana Canto De acuerdo con el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS), los jubilados y pensionados que reciben sus pagos a través a través de la modalidad de cheques podrán retirarlos en las agencias administrativas de la entidad a partir del 5 de agosto.

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