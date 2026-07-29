Panamá Nacionales -  29 de julio de 2026 - 10:25

Calendario de pagos por cheques para jubilados y pensionados en agosto de 2026

La CSS contempla realizar el pago de la segunda partida del bono permanente para jubilados y pensionados durante la segunda quincena de agosto.

Pagos por cheques para jubilados y pensionados.

Pagos por cheques para jubilados y pensionados.

Sweet Life / Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS), los jubilados y pensionados que reciben sus pagos a través a través de la modalidad de cheques podrán retirarlos en las agencias administrativas de la entidad a partir del 5 de agosto.

Cronograma de pagos de la CSS

Agosto

  • Cheques: miércoles 5 y jueves 20 de agosto

Septiembre

  • ACH: viernes 4 y viernes 18 de septiembre

  • Cheques: viernes 4 y lunes 21 de septiembre

Pago del bono permanente

La CSS contempla realizar el pago de la segunda partida del bono permanente durante la segunda quincena de agosto. Este beneficio está dirigido a los jubilados que formaban parte de la planilla de la entidad al momento de la promulgación de la ley.

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