Panamá Nacionales -  29 de julio de 2026 - 09:47

PGN reabre el caso de Rita Wald: asegura que aún no han encontrado sus restos

La PGN informó que reabrió la investigación por la desaparición de Rita Wald al señalar que el caso se mantiene como una desaparición forzada.

PGN reabre el caso de Rita Wald

PGN reabre el caso de Rita Wald

@PGN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la fiscal superior de Descarga, Geomara Guerra, informó que se reabrió la investigación por la desaparición de Rita Wald.

Según explicó la fiscal, la decisión se fundamenta en que Rita Wald continúa desaparecida y sus restos no han sido ubicados, por lo que el caso se mantiene bajo la figura de desaparición forzada.

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PGN explica por qué se reabre el caso

De acuerdo con la PGN, mientras no exista evidencia que permita establecer el paradero de la víctima o la localización de sus restos, la investigación debe continuar.

La institución sostiene que la desaparición persiste y, por ello, el expediente vuelve a estar activo para continuar con las diligencias correspondientes.

Continúan las investigaciones

La Procuraduría indicó que las investigaciones seguirán su curso conforme a los procedimientos legales vigentes, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.

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