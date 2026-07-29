PGN reabre el caso de Rita Wald: asegura que aún no han encontrado sus restos

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la fiscal superior de Descarga, Geomara Guerra, informó que se reabrió la investigación por la desaparición de Rita Wald.
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PGN explica por qué se reabre el caso
De acuerdo con la PGN, mientras no exista evidencia que permita establecer el paradero de la víctima o la localización de sus restos, la investigación debe continuar.
La institución sostiene que la desaparición persiste y, por ello, el expediente vuelve a estar activo para continuar con las diligencias correspondientes.
Continúan las investigaciones
La Procuraduría indicó que las investigaciones seguirán su curso conforme a los procedimientos legales vigentes, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.