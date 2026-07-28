PGN investiga cuatro casos de panameños que viajaron por presuntas ofertas de empleo ligadas a la guerra

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que mantiene cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que viajaron al extranjero tras recibir presuntas ofertas de empleo vinculadas al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La entidad indicó que las diligencias continúan con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos y determinar si se cometió algún delito.

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PGN continúa con las diligencias

El Ministerio Público informó que adelanta cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que viajaron al exterior tras recibir presuntas ofertas de empleo vinculadas al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/PytOtfBRFY — Telemetro Reporta (@TReporta) July 28, 2026

De acuerdo con la PGN, las investigaciones permanecen en desarrollo y forman parte de las acciones para establecer cómo se produjo el traslado de los jóvenes y el alcance de las ofertas laborales que habrían recibido.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre los expedientes debido al curso de las investigaciones.