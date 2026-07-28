Panamá Nacionales -  28 de julio de 2026 - 11:48

PGN investiga cuatro casos de panameños que viajaron por presuntas ofertas de empleo ligadas a la guerra

La PGN mantiene investigaciones sobre jóvenes que viajaron al extranjero tras recibir presuntas ofertas de empleo vinculadas al conflicto entre Rusia y Ucrania.

PGN continúa con las diligencias

PGN continúa con las diligencias

Associated Press
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que mantiene cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que viajaron al extranjero tras recibir presuntas ofertas de empleo vinculadas al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La entidad indicó que las diligencias continúan con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos y determinar si se cometió algún delito.

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PGN continúa con las diligencias

De acuerdo con la PGN, las investigaciones permanecen en desarrollo y forman parte de las acciones para establecer cómo se produjo el traslado de los jóvenes y el alcance de las ofertas laborales que habrían recibido.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre los expedientes debido al curso de las investigaciones.

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