Panamá Oeste Nacionales -  28 de julio de 2026 - 11:22

¿Vives en La Chorrera? IDAAN suspende operaciones de la potabilizadora Trapichito

El IDAAN informó que la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero "Trapichito", suspendió operaciones debido a labores de limpieza en la toma de agua cruda.

IDAAN suspende operaciones de la potabilizadora Trapichito

IDAAN suspende operaciones de la potabilizadora Trapichito

IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero "Trapichito", ubicada en La Chorrera, suspendió temporalmente sus operaciones.

La entidad explicó que la medida responde a labores de limpieza en la toma de agua cruda, trabajos que forman parte de las acciones para mantener el funcionamiento del sistema.

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Por trabajos del IDAAN, podrían registrarse afectaciones en el suministro

Debido a la suspensión de operaciones, algunos sectores abastecidos por esta planta podrían experimentar afectaciones temporales en el suministro de agua potable mientras concluyen los trabajos.

El IDAAN no precisó el tiempo que permanecerá fuera de operación la potabilizadora, por lo que recomendó a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio.

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