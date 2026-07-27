Pago de quincena a servidores públicos: calendario de las instituciones que cobran del 27 al 29 de julio

Calendario de pago de la quincena a servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el cronograma de pago de la primera quincena de julio de 2026 para los servidores públicos , cuyos desembolsos se realizarán de forma escalonada entre el lunes 27 y el miércoles 29 de julio.

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MEF publica calendario de pago para servidores públicos

Lunes 27 de julio

El primer grupo de instituciones que recibirá el pago está conformado por:

Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI)

Ministerio de Educación (Meduca)

Estamentos de Seguridad

Ministerio de Cultura

Martes 28 de julio

El segundo grupo incluye a:

Asamblea Nacional

Contraloría General de la República

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

Miércoles 29 de julio

El pago continuará para las siguientes instituciones: