IMA cerrará ferias, tiendas y distribuidoras el 30 y 31 de julio: conozca el motivo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que sus ferias, tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas el jueves 30 y viernes 31 de julio debido a labores de limpieza, revisión de productos y actualización de la información en su sistema.

La entidad explicó que estas acciones forman parte de sus procesos internos para garantizar el adecuado funcionamiento de sus operaciones.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Casco Peatonal reunió a miles de personas con cultura, gastronomía y música en Panamá

IMA suspenderán despachos y recepción de mercancía

El IMA indicó que durante esos dos días no se realizarán despachos ni recepciones de mercancía en sus bodegas a nivel nacional, como parte de las labores programadas.

ATENCIÓN El IMA informa a la ciudadanía que, debido a labores de limpieza, revisión de productos y actualización de información en el sistema, nuestras ferias, tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas el jueves 30 y viernes 31 de julio. pic.twitter.com/FPT8pdsp3i — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 27, 2026

La institución recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias ante la suspensión temporal de los servicios.

Piden seguir los canales oficiales

El Instituto agradeció la comprensión de la ciudadanía e invitó a mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde divulgará cualquier información relacionada con la reanudación de las actividades o nuevos avisos.