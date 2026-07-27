Panamá Nacionales -  27 de julio de 2026 - 09:21

IMA cerrará ferias, tiendas y distribuidoras el 30 y 31 de julio: conozca el motivo

El IMA informó que sus ferias, tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas el 30 y 31 de julio por labores de limpieza y actualización del sistema.

IMA cerrará ferias

IMA cerrará ferias, tiendas y distribuidoras

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que sus ferias, tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas el jueves 30 y viernes 31 de julio debido a labores de limpieza, revisión de productos y actualización de la información en su sistema.

La entidad explicó que estas acciones forman parte de sus procesos internos para garantizar el adecuado funcionamiento de sus operaciones.

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IMA suspenderán despachos y recepción de mercancía

El IMA indicó que durante esos dos días no se realizarán despachos ni recepciones de mercancía en sus bodegas a nivel nacional, como parte de las labores programadas.

La institución recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias ante la suspensión temporal de los servicios.

Piden seguir los canales oficiales

El Instituto agradeció la comprensión de la ciudadanía e invitó a mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde divulgará cualquier información relacionada con la reanudación de las actividades o nuevos avisos.

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