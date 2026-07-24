Estas son las agroferias del IMA para los días sábado 25 y domingo 26 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este sábado 25 y domingo 26 de julio, en diferentes regiones del país.
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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferia del sábado 25 de julio
Darién
- Cuadro deportivo de Río Iglesia, en el distrito de Santa Fe.
Agroferia del domingo 26 de julio
Chiriquí
- Frente al museo de historia y Arte, en Barrio Bolivar, distrito de David.