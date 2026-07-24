Estas son las agroferias del IMA para los días sábado 25 y domingo 26 de julio

Agroferias del IMA, para este fin de semana. IMA

Por María Hernández El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este sábado 25 y domingo 26 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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Puede leer: Inauguran Tiendas del Pueblo del IMA en Río Hato y Aguadulce La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferia del sábado 25 de julio Darién Cuadro deportivo de Río Iglesia, en el distrito de Santa Fe. Agroferia del domingo 26 de julio Chiriquí Frente al museo de historia y Arte, en Barrio Bolivar, distrito de David. A continuación, las agroferias del IMA programadas para el 25 y 26 de julio.



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable y la cédula.#ConPasoFirme pic.twitter.com/zBdBAz84Ds — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 23, 2026