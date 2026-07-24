Panamá Nacionales -  24 de julio de 2026 - 10:02

Estas son las agroferias del IMA para los días sábado 25 y domingo 26 de julio

Estas son las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) que han sido programadas en Panamá para el 25 y 26 de julio.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA, para este fin de semana. 

IMA
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este sábado 25 y domingo 26 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

Puede leer: Inauguran Tiendas del Pueblo del IMA en Río Hato y Aguadulce

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferia del sábado 25 de julio

Darién

  • Cuadro deportivo de Río Iglesia, en el distrito de Santa Fe.

Agroferia del domingo 26 de julio

Chiriquí

  • Frente al museo de historia y Arte, en Barrio Bolivar, distrito de David.

En esta nota:
Seguir leyendo

Lista de las Agroferias del IMA para este jueves 23 de julio

Agroferias del IMA: conozca los lugares habilitados para este 22 de julio

Agroferias del IMA: conozca los lugares habilitados para este martes 21 de julio

Recomendadas

Más Noticias