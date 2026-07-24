MEF entrega CEPANIM a más de 5 mil beneficiarios en Colón, Coclé y Panamá Oeste

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, del 15 al 17 de julio de 2026, se ha atendido a más de cinco mil beneficiarios de los Certificados de Pago Negociable por Intereses de Mora (CEPANIM) en las provincias de Colón, Coclé y Panamá Oeste.
Entregas del CEPANIM en Panamá
Colón
- Beneficiarios atendidos: 1,243
- CEPANIM entregados: 3,885
- Monto entregado: B/. 726,133.33
Coclé
- Beneficiarios atendidos: 1,453
- CEPANIM entregados: 4,638
- Monto entregado: B/. 900,207.79
Panamá Oeste
- Beneficiarios atendidos: 3,240
- CEPANIM entregados: 9,845
- Monto entregado: B/. 1,963,961.19
Las cifras oficiales detallan que, hasta la fecha, se han entregado 134,618 certificados, lo que representa un desembolso de B/. 32,819,013.10.
¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?
Para conocer el estatus de su trámite, debe seguir estos pasos:
- Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa.
- Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.
- Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.
- Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.