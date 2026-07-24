Panamá confirma 15 ciudadanos reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania; reportan un fallecido

El vicecanciller de Panamá, Carlos Arturo Hoyos, confirmó que el Gobierno tiene registro de 15 ciudadanos panameños que fueron reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, informó que existe el reporte de un fallecimiento y de varias personas desaparecidas.
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Guerra entre Rusia y Ucrania: Panamá da seguimiento a los casos desde 2025
Hoyos explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene conocimiento de estas situaciones desde noviembre de 2025 y que, desde entonces, se han realizado gestiones para obtener información sobre los ciudadanos panameños involucrados.
Algunos panameños habrían sido engañados
El funcionario señaló que los casos son diversos y que, mientras algunas personas viajaron con pleno conocimiento de que participarían en el conflicto armado, otras aseguran haber sido engañadas respecto al trabajo que realizarían.
"Las historias hay de todo un poco. Hay desde personas que sabían exactamente a qué es lo que iban, hasta personas que sienten que fueron engañadas y que iban a trabajar como seguridad privada o que iban a trabajar moviendo maquinaria pesada", explicó Hoyos.
Hasta el momento, las autoridades panameñas mantienen las gestiones diplomáticas para obtener información actualizada sobre la situación de los ciudadanos que permanecen en la zona del conflicto.