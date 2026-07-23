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Familiares denuncian reclutamiento de jóvenes chiricanos para combatir en la guerra en Rusia

Los abuelos de uno de los jóvenes chiricanos que se encuentra en Rusia participando en la guerra, denunciaron que desconocían que su nieto había viajado a ese país para este tipo de actividades y piden a las autoridades panameñas iniciar una investigación. Relataron que su nieto había viajado a la capital para una oferta de trabajo en una fábrica de plásticos, y luego comunicó que se encontraba en Rusia. Dicen que desde hace 20 días desconocen su paradero.