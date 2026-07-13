MIDES busca jóvenes líderes: así puedes inscribirte al concurso "Voces que Transforman"

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) abrió la convocatoria para participar en el debate nacional "Voces que Transforman: La Voz de Mi Comunidad", una iniciativa dirigida a jóvenes de 18 a 30 años interesados en aportar soluciones a los principales desafíos de sus comunidades.
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¿Cómo inscribirse?
Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en el código QR que esta en la cuenta oficial de Instagram del MIDES (@midespma).
Como parte del proceso de selección, también deberán grabar un video en formato vertical, con una duración máxima de tres minutos, en el que expongan una problemática de su comunidad y presenten una propuesta para solucionarla.
Temas para el video
Los participantes podrán desarrollar su propuesta sobre alguno de los siguientes temas:
- Empleo y oportunidades para jóvenes.
- Educación y acceso a capacitación.
- Seguridad y convivencia comunitaria.
- Espacios recreativos, deportivos y culturales.
- Medio ambiente y manejo de residuos.
- Acceso a tecnología e internet.
- Transporte y movilidad comunitaria.
- Participación ciudadana juvenil.
- Salud y bienestar comunitario.
- Emprendimiento y desarrollo económico local.
- Bono demográfico.
- Multilateralismo.
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 17 de julio, mientras que la competencia nacional se llevará a cabo el 26 de agosto.