Panamá Nacionales -  13 de julio de 2026 - 15:20

MIDES busca jóvenes líderes: así puedes inscribirte al concurso "Voces que Transforman"

El MIDES mantiene abiertas las inscripciones para el programa "Voces que Transforman: La Voz de Mi Comunidad".

MIDES abrió la convocatoria para participar en el debate nacional. 

MIDES abrió la convocatoria para participar en el debate nacional. 

María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) abrió la convocatoria para participar en el debate nacional "Voces que Transforman: La Voz de Mi Comunidad", una iniciativa dirigida a jóvenes de 18 a 30 años interesados en aportar soluciones a los principales desafíos de sus comunidades.

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios y egresados, quienes podrán competir de forma individual por becas completas para el Programa de Agilidad y Liderazgo Estratégico de la Escuela Europea de Dirección y Empresa, en España.

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¿Cómo inscribirse?

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en el código QR que esta en la cuenta oficial de Instagram del MIDES (@midespma).

Como parte del proceso de selección, también deberán grabar un video en formato vertical, con una duración máxima de tres minutos, en el que expongan una problemática de su comunidad y presenten una propuesta para solucionarla.

Código QR para acceder al formulario de inscripción.

Código QR para acceder al formulario de inscripción.

Temas para el video

Los participantes podrán desarrollar su propuesta sobre alguno de los siguientes temas:

  • Empleo y oportunidades para jóvenes.
  • Educación y acceso a capacitación.
  • Seguridad y convivencia comunitaria.
  • Espacios recreativos, deportivos y culturales.
  • Medio ambiente y manejo de residuos.
  • Acceso a tecnología e internet.
  • Transporte y movilidad comunitaria.
  • Participación ciudadana juvenil.
  • Salud y bienestar comunitario.
  • Emprendimiento y desarrollo económico local.
  • Bono demográfico.
  • Multilateralismo.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 17 de julio, mientras que la competencia nacional se llevará a cabo el 26 de agosto.

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