MIDES busca jóvenes líderes: así puedes inscribirte al concurso "Voces que Transforman"

MIDES abrió la convocatoria para participar en el debate nacional.

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) abrió la convocatoria para participar en el debate nacional "Voces que Transforman: La Voz de Mi Comunidad", una iniciativa dirigida a jóvenes de 18 a 30 años interesados en aportar soluciones a los principales desafíos de sus comunidades.

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios y egresados, quienes podrán competir de forma individual por becas completas para el Programa de Agilidad y Liderazgo Estratégico de la Escuela Europea de Dirección y Empresa, en España.

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¿Cómo inscribirse?

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en el código QR que esta en la cuenta oficial de Instagram del MIDES (@midespma).

Como parte del proceso de selección, también deberán grabar un video en formato vertical, con una duración máxima de tres minutos, en el que expongan una problemática de su comunidad y presenten una propuesta para solucionarla.

Código QR para acceder al formulario de inscripción. @midespa

Temas para el video

Los participantes podrán desarrollar su propuesta sobre alguno de los siguientes temas:

Empleo y oportunidades para jóvenes.

Educación y acceso a capacitación.

Seguridad y convivencia comunitaria.

Espacios recreativos, deportivos y culturales.

Medio ambiente y manejo de residuos.

Acceso a tecnología e internet.

Transporte y movilidad comunitaria.

Participación ciudadana juvenil.

Salud y bienestar comunitario.

Emprendimiento y desarrollo económico local.

Bono demográfico.

Multilateralismo.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 17 de julio, mientras que la competencia nacional se llevará a cabo el 26 de agosto.