Patsy Lee Rentería se suma a la bancada Vamos: así fue el anuncio oficial

La bancada Vamos anunció la incorporación de la diputada Patsy Lee Rentería a su equipo legislativo, destacando que su llegada fortalecerá el trabajo que impulsa la agrupación en la Asamblea Nacional.

A través de un comunicado, la bancada señaló que la incorporación reafirma su compromiso de continuar promoviendo una agenda enfocada en la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el trabajo responsable al servicio de Panamá.

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Bancada Vamos anuncia la incorporación de la diputada Patsy Lee

La bancada de @vamosporpanama anunció la incorporación de la diputada Patsy Lee Rentería al equipo legislativo.



En un comunicado la agrupación destacó que su llegada fortalece el compromiso de "continuar impulsando una agenda basada en la transparencia, la participación… pic.twitter.com/LPtLOjiYiC — Telemetro Reporta (@TReporta) July 13, 2026

La agrupación resaltó que, desde el inicio de la actual gestión legislativa, la diputada ha demostrado compromiso con los principios que promueve la bancada y con iniciativas orientadas al beneficio de la población.

"En nombre de todos los diputados que integran esta bancada, le extendemos una cordial bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", expresó la bancada Vamos en el comunicado. "En nombre de todos los diputados que integran esta bancada, le extendemos una cordial bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", expresó la bancada Vamos en el comunicado.

Con esta incorporación, la bancada busca fortalecer su representación y continuar impulsando propuestas legislativas alineadas con sus principios.