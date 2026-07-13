Panamá Nacionales -  13 de julio de 2026 - 16:11

Patsy Lee Rentería se suma a la bancada Vamos: así fue el anuncio oficial

La bancada Vamos confirmó la incorporación de la diputada Patsy Lee Rentería y destacó que fortalecerá su agenda enfocada en su participación ciudadana.

Patsy Lee Rentería se suma a la bancada Vamos

Patsy Lee Rentería se suma a la bancada Vamos

@vamosporpanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La bancada Vamos anunció la incorporación de la diputada Patsy Lee Rentería a su equipo legislativo, destacando que su llegada fortalecerá el trabajo que impulsa la agrupación en la Asamblea Nacional.

A través de un comunicado, la bancada señaló que la incorporación reafirma su compromiso de continuar promoviendo una agenda enfocada en la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el trabajo responsable al servicio de Panamá.

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Bancada Vamos anuncia la incorporación de la diputada Patsy Lee

La agrupación resaltó que, desde el inicio de la actual gestión legislativa, la diputada ha demostrado compromiso con los principios que promueve la bancada y con iniciativas orientadas al beneficio de la población.

"En nombre de todos los diputados que integran esta bancada, le extendemos una cordial bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", expresó la bancada Vamos en el comunicado. "En nombre de todos los diputados que integran esta bancada, le extendemos una cordial bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", expresó la bancada Vamos en el comunicado.

Con esta incorporación, la bancada busca fortalecer su representación y continuar impulsando propuestas legislativas alineadas con sus principios.

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