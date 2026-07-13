Patsy Lee Rentería se suma a la bancada Vamos: así fue el anuncio oficial

La bancada Vamos anunció la incorporación de la diputada Patsy Lee Rentería a su equipo legislativo, destacando que su llegada fortalecerá el trabajo que impulsa la agrupación en la Asamblea Nacional.
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Bancada Vamos anuncia la incorporación de la diputada Patsy Lee
La agrupación resaltó que, desde el inicio de la actual gestión legislativa, la diputada ha demostrado compromiso con los principios que promueve la bancada y con iniciativas orientadas al beneficio de la población.
Con esta incorporación, la bancada busca fortalecer su representación y continuar impulsando propuestas legislativas alineadas con sus principios.