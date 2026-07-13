Auditoría a Cobre Panamá detecta deficiencias ambientales y evalúa futuro de la mina

El Gobierno Nacional presentó este lunes 13 de julio los aspectos fundamentales del informe de auditoría integral sobre el estado actual de la mina Cobre Panamá, la cual dejó de operar en 2023 luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara su contrato inconstitucional.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó el impacto económico del cese del proyecto minero y las medidas adoptadas para ordenar las finanzas públicas. "Lo que esta comisión está haciendo es examinar de forma exhaustiva, sin prisas, pero sin pausas, el estado real de la mina. Aún no estamos anunciando soluciones definitivas, porque estamos en la fase de análisis riguroso de la evidencia", señaló el titular.
Asimismo, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, indicó que la auditoría reflejó nueve deficiencias ambientales, entre las que destacan la deforestación de 45.7 hectáreas de bosques, así como el desmonte de 322 hectáreas adicionales a las 2,100 establecidas originalmente.
Por otra parte, aseguró que desde el inicio del nuevo gobierno se están llevando a cabo pruebas ambientales de agua, vegetación y suelo para corroborar la existencia de elementos nocivos para los seres vivos.
La mina Cobre Panamá está ubicada en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón, a 120 kilómetros de la Ciudad de Panamá.
Para consultar el informe completo, puede ingresar al siguiente enlace: https://miambiente.gob.pa/auditoria-integral-al-proyecto-mina-de-cobre-panama/