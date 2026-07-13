Auditoría a Cobre Panamá detecta deficiencias ambientales y evalúa futuro de la mina

El Gobierno Nacional presentó este lunes 13 de julio los aspectos fundamentales del informe de auditoría integral sobre el estado actual de la mina Cobre Panamá, la cual dejó de operar en 2023 luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara su contrato inconstitucional.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó sobre los elementos que se evalúan para tomar una decisión respecto a la explotación minera en Donoso. Al respecto, señaló que cualquier solución debe garantizar la soberanía absoluta, defender la economía y asegurar que el costo no sea costeado por los contribuyentes panameños, enviando así un mensaje de seguridad jurídica al país.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, @moltojulio, explicó los aspectos que serán tomados en cuenta para tomar una decisión sobre la mina de Donoso, y señaló que cualquier solución debe garantizar la soberanía absoluta, que el costo no será pagado por los impuestos… pic.twitter.com/bk68JXt1zB — Telemetro Reporta (@TReporta) July 13, 2026

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó el impacto económico del cese del proyecto minero y las medidas adoptadas para ordenar las finanzas públicas. "Lo que esta comisión está haciendo es examinar de forma exhaustiva, sin prisas, pero sin pausas, el estado real de la mina. Aún no estamos anunciando soluciones definitivas, porque estamos en la fase de análisis riguroso de la evidencia", señaló el titular.

El ministro de Economía y Finanzas, @FelipeChapman, explicó en términos económicos los efectos que ha dejado la paralización del proyecto minero y cómo se están tomando las decisiones para poner en orden las finanzas públicas. "Lo que esta comisión está haciendo es examinar de… pic.twitter.com/RLiIL7s6HN — Telemetro Reporta (@TReporta) July 13, 2026

Asimismo, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, indicó que la auditoría reflejó nueve deficiencias ambientales, entre las que destacan la deforestación de 45.7 hectáreas de bosques, así como el desmonte de 322 hectáreas adicionales a las 2,100 establecidas originalmente.

Por otra parte, aseguró que desde el inicio del nuevo gobierno se están llevando a cabo pruebas ambientales de agua, vegetación y suelo para corroborar la existencia de elementos nocivos para los seres vivos.

“La operación presenta un cumplimiento general del 87.64% de los 370 compromisos ambientales auditables adquiridos por la empresa que administraba esta concesión, esto significa que una mayoría de las normativas ambientales se cumplieron, sin embargo, el documento también… pic.twitter.com/SaFoKcky9Z — Telemetro Reporta (@TReporta) July 13, 2026

La mina Cobre Panamá está ubicada en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón, a 120 kilómetros de la Ciudad de Panamá.

Para consultar el informe completo, puede ingresar al siguiente enlace: https://miambiente.gob.pa/auditoria-integral-al-proyecto-mina-de-cobre-panama/