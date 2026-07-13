Panamá Nacionales -  13 de julio de 2026 - 12:07

ATTT sanciona a conductor de taxi por estacionarse en espacio para personas con discapacidad

La ATTT sancionó a un conductor de transporte selectivo tras una denuncia ciudadana por ocupar un estacionamiento para personas con discapacidad.

ATTT sanciona a conductor de taxi

ATTT sanciona a conductor de taxi

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que sancionó al conductor de un vehículo de transporte selectivo (taxi), luego de atender una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales.

Según la entidad, en las imágenes compartidas se observaba al conductor estacionado en un espacio exclusivo para personas con discapacidad, lo que motivó la actuación inmediata de las autoridades.

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ATTT responde a denuncia ciudadana

La institución indicó que la sanción se aplicó como parte de su respuesta a los reportes realizados por la ciudadanía, reiterando que las denuncias contribuyen a fortalecer el cumplimiento de las normas de tránsito.

La ATTT recordó que los estacionamientos destinados a personas con discapacidad son de uso exclusivo y su ocupación indebida constituye una infracción.

Llamado a respetar los espacios exclusivos

La autoridad exhortó a conductores particulares y del transporte público y selectivo a respetar la señalización y los espacios reservados para personas con discapacidad, con el fin de garantizar la accesibilidad y evitar sanciones.

Asimismo, reiteró su compromiso de atender las denuncias ciudadanas y reforzar los operativos de fiscalización para promover una movilidad más segura y ordenada.

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