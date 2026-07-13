ATTT sanciona a conductor de taxi por estacionarse en espacio para personas con discapacidad

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que sancionó al conductor de un vehículo de transporte selectivo (taxi), luego de atender una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales.
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ATTT responde a denuncia ciudadana
La institución indicó que la sanción se aplicó como parte de su respuesta a los reportes realizados por la ciudadanía, reiterando que las denuncias contribuyen a fortalecer el cumplimiento de las normas de tránsito.
La ATTT recordó que los estacionamientos destinados a personas con discapacidad son de uso exclusivo y su ocupación indebida constituye una infracción.
Llamado a respetar los espacios exclusivos
La autoridad exhortó a conductores particulares y del transporte público y selectivo a respetar la señalización y los espacios reservados para personas con discapacidad, con el fin de garantizar la accesibilidad y evitar sanciones.
Asimismo, reiteró su compromiso de atender las denuncias ciudadanas y reforzar los operativos de fiscalización para promover una movilidad más segura y ordenada.