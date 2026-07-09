ATTT refuerza operativos y detecta vehículos estacionados sobre aceras en la Plaza 5 de Mayo

Inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizaron un operativo de fiscalización en los alrededores de la Plaza 5 de Mayo y la avenida Ancón para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y el uso adecuado de los espacios públicos.
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ATTT recuerda que las aceras son para uso peatonal
La entidad reiteró que las aceras son de uso exclusivo para quienes transitan a pie y deben permanecer libres de vehículos u otros obstáculos que dificulten el desplazamiento de las personas.
La ocupación indebida de estos espacios puede generar sanciones conforme a la normativa de tránsito vigente.
Exhortan a respetar las normas de estacionamiento
La ATTT hizo un llamado a los conductores a utilizar únicamente los estacionamientos autorizados y respetar la señalización para evitar multas y contribuir a una movilidad más segura y ordenada.
La institución indicó que este tipo de operativos continuará desarrollándose en distintos puntos del país como parte de las acciones de fiscalización.