Panamá Nacionales -  9 de julio de 2026 - 10:32

ATTT refuerza operativos y detecta vehículos estacionados sobre aceras en la Plaza 5 de Mayo

La ATTT realizó un operativo en la Plaza 5 de Mayo y la avenida Ancón, donde detectó vehículos estacionados sobre aceras y en otros sitios prohibidos.

ATTT refuerza operativos y detecta vehículos estacionados 

ATTT refuerza operativos y detecta vehículos estacionados 

@ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizaron un operativo de fiscalización en los alrededores de la Plaza 5 de Mayo y la avenida Ancón para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y el uso adecuado de los espacios públicos.

Durante la jornada, las autoridades detectaron varios vehículos estacionados en lugares no permitidos, incluyendo sobre las aceras, una práctica que afecta la movilidad y pone en riesgo la seguridad de los peatones.

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ATTT recuerda que las aceras son para uso peatonal

La entidad reiteró que las aceras son de uso exclusivo para quienes transitan a pie y deben permanecer libres de vehículos u otros obstáculos que dificulten el desplazamiento de las personas.

La ocupación indebida de estos espacios puede generar sanciones conforme a la normativa de tránsito vigente.

Exhortan a respetar las normas de estacionamiento

La ATTT hizo un llamado a los conductores a utilizar únicamente los estacionamientos autorizados y respetar la señalización para evitar multas y contribuir a una movilidad más segura y ordenada.

La institución indicó que este tipo de operativos continuará desarrollándose en distintos puntos del país como parte de las acciones de fiscalización.

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